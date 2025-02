A inicios del 2025, Pedro García anunció su salida de Movistar Deportes luego de 18 años de servicio. Junto con más colegas del canal, el periodista deportivo optó por no continuar en la casa televisiva por distintos motivos. Luego de poner punto final a esta etapa, ha sabido reinventarse y ahora se ha sumergido en las plataformas digitales.

García conduce el programa 'Doble punta' junto con Horacio Zimmermann y Bruno Cabala. Sin embargo, hasta la fecha, varios se cuestionan por qué se dio su salida de Movistar Deportes. En una reciente entrevista, aseguró que él no quiso irse del canal, sino que se vio obligado a salir.

Pedro García explica por qué se vio obligado a salir de Movistar Deportes

En la última edición del programa 'Ouke', Pedro García brindó detalles de su salida de Movistar Deportes. El comunicador aseguró que el ambiente y las condiciones en su anterior centro de labores estaban extrañas. Por ello, decidió dar un paso al costado después de un largo tiempo.

"Me vi obligado a salir. Así lo veo yo. No quiero que se malinterprete. ¿Por qué me veo condicionado? Porque yo percibí que el panorama estaba enrarecido y las condiciones estaban cambiando. En ese escenario, me vi obligado a cambiar yo. Estaba (enrarecido) para todos, según mi entendimiento. Seguramente para un excompañero de ahí estaba todo bien. Como veía esa situación y la percibía con claridad, me quitó energía", dijo.

¿Qué había dicho previamente Pedro García sobre su salida de Movistar Deportes?

Hace algunas semanas, en el programa 'Doble punta', Pedro García señaló que su salida de Movistar Deportes se concretó porque se quedó sin energías. Asimismo, sentía que era hora de hacer algo distinto a lo que venía realizando desde hace más de 15 años.

"Consideré que había cumplido un ciclo laboral y maravilloso en el canal. Es un ciclo bien largo, 18 años es un montón, sentía que, como diría Bielsa, me quedé sin energías. Sentí que no tenía la misma pulsión, no sé decirte por qué, pero no lo sentía. Me parece que el cuerpo me pedía hacer otras cosas. Estoy muy agradecido con todos", aseveró.

"Yo no me he ido molesto con nadie. Al contrario, me he ido sabiendo que dejo muchos amigos. Estoy muy agradecido con Media Networks porque he sido muy feliz, con los iluminadores, editores, choferes, productores, periodistas, compañeros y fundamentalmente con los cámaras", agregó.