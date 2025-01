A poco del inicio de una nueva temporada en la Liga 1, parece que los caminos de Raúl Ruidíaz y Universitario no volverán a cruzarse, al menos este año. Aunque en días recientes el delantero expresó su deseo de regresar al club donde jugó por última vez en 2016, la directiva de la ‘U’ considera que este fichaje no será posible, ya que anteriormente no llegaron a un acuerdo con la ‘Pulga’ y en la actualidad han decidido no realizar algún gasto que sobrepase lo planificado.

El fallido regreso del delantero de 34 años al equipo del que es hincha ha provocado diversas reacciones entre los aficionados de Universitario y exjugadores del cuadro estudiantil. Uno de los que se pronunció al respecto fue Piero Alva, excompañero de Ruidíaz en la ‘U’ y con quien salió campeón en el 2009.

¿Qué dijo Piero Alva sobre Raúl Ruidíaz tras no llegar a Universitario?

“Hubiera sido lindo verlo porque tiene corazón crema, es nacido en la casa, ha estado muchos momentos en el club y ha marcado una diferencia, encima de todo eso es hincha y te asegura goles, o sea es todo el paquete el ‘chato’ Raúl”, dijo en el programa de Youtube ‘Charla Táctica’.

Luego, el actual responsable de las categorías menores de Universitario señaló que cuando surgieron las negociaciones entre Ruidíaz y el elenco merengue, seguro las pretensiones del delantero eran altas. Sin embargo, precisó que pese a que de repente aún no es el momento para que la ‘Pulga’ haga su retorno al club, siente que se encuentra cerca de pegar la vuelta.

“En su momento cuando trataron de ver por Raúl las expectativas aún eran altas de él y seguramente como cualquier jugador, desea asegurar su familia y futuro, es la realidad. Quizás hoy todavía no es su momento, pero creo que cada vez está más cerca. Hoy el ‘chato’ sí quisiera estar, sacrificaría cosas, pero no sé si hace dos meses era lo mismo. Hoy el estar aquí (en la institución), ver lo que mueve él y cómo se mueve el club, habrá dicho ‘vuelvo a pelear’, pero lo que también dice el club, y es verdad, es que lamentablemente están en proceso de mejoras, en ese cuidado de la caja y de no desprotegerse", agregó.

¿En qué equipos ha jugado Raúl Ruidíaz en su carrera?

