Nacional vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico uruguayo por la fecha 2 del Torneo Apertura?

Nacional vs Peñarol se enfrentarán por primera vez en el torneo uruguayo con dos antecedentes en el primer mes del 2025. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol EN VIVO por la fecha 2 del Torneo Apertura? El tercer clásico uruguayo del año se jugará el domingo 9 de febrero de 2025 a las 7.30 p. m. (hora de Uruguay) en el Gran Parque Central, casa del ‘Bolso’. Disney Plus Premium será el medio encargado de transmitir el duelo únicamente para Sudamérica, mientras que La República Deportes prepara una cobertura especial para esta nueva edición del clásico oriental.

¿Cuándo juega Nacional vs Peñarol por el Torneo Apertura de Uruguay?

El esperado duelo entre Nacional y Peñarol por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025 se disputará el domingo 9 de febrero de 2025. El escenario será el Gran Parque Central, estadio de Nacional, que albergará el primer gran enfrentamiento entre ambos en este torneo. Solo los hinchas locales podrán asistir debido a disposiciones de seguridad.

Esta será la tercera ocasión en la que el Carbonero y el Bolso se verán las caras en lo que va del año. Su primer enfrentamiento se dio el 20 de enero, en un amistoso, donde Nacional ganó 3 a 1, mientras que la segunda ocasión fue por la Supercopa de Uruguay, que también terminó con triunfo del Decano por 2 a 1.

¿A qué hora juegan Nacional vs Peñarol?

El pitazo inicial del Nacional vs Peñarol está programado para las 7.30 p. m. en Uruguay. Si no quieres perderte este gran clásico que promete muchas emociones, a continuación te dejamos el cronograma para diferentes países de Latinoamérica como para España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 5.30 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 6.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Dónde ver Nacional vs Peñarol EN VIVO?

Para disfrutar del clásico uruguayo entre Nacional vs Peñarol, los aficionados tendrán varias opciones de transmisión: la señal principal será la de VTV Plus, que emitirá el compromiso para toda Uruguay, mientras que Disney Plus Premium llevará el cotejo a los demás países de Sudamérica. Para ver el duelo desde la popular página de streaming, revisa los precios de suscripción para tu país.

¿Cómo ver Nacional vs Peñarol ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que buscan disfrutar el clásico de Uruguay por internet totalmente gratis, podrás hacerlo a través de la cobertura especial de La República Deportes. Aquí podrás ver, con fotos y videos, toda la información de la previa, alineaciones, minuto a minuto y todas las incidencias.

Nacional vs Peñarol: historial

El Superclásico uruguayo es uno de los más antiguos y apasionantes del mundo. Nacional y Peñarol se han enfrentado en más de 580 ocasiones, con un historial muy parejo. En los últimos 10 encuentros oficiales, el Bolso logró imponerse a su eterno rival, al ganar seis enfrentamientos previos tanto en el torneo local como en copas y partidos amistosos.

En cuanto al total de clásicos disputados en torneos locales, Peñarol lleva una leve ventaja en victorias. Sin embargo, el dominio ha cambiado por épocas, y este partido será clave para definir la tendencia en este año.

Nacional 2 (3) vs 2 (4) Peñarol | 23/01/2023 | amistoso

Peñarol 2 vs 0 Nacional | 01/04/2023 | Primera división

Nacional 2 vs 2 Peñarol | 11/11/2023 | Primera división

Nacional 1 (4) vs 1 (1) Peñarol | 17/01/2024 | amistoso

Peñarol 0 vs 2 Nacional | 23/01/2024 | amistoso

Peñarol 0 vs 0 Nacional | 29/03/2024 | Primera división

Nacional 1 (8) vs 1 (7) Peñarol | 04/08/2024 | Primera división

Nacional 2 vs 1 Peñarol | 06/10/2024 | Primera división

Nacional 3 vs 1 Peñarol | 20/01/2025 | amistoso

Nacional 2 vs 1 Peñarol | 26/01/2025 | Supercopa uruguaya.

Nacional vs Peñarol: pronóstico

Pese a que ganó en los últimos cuatro enfrentamientos, Nacional no es el favorito para ganar esta edición del clásico. Según Forebet, página de pronósticos deportivos, Peñarol es el claro candidato a llevarse la victoria con un 54% de probabilidades, mientras que los locales tienen 26% de posibilidades. Finalmente, la igualdad cuenta con un 20% de opciones.