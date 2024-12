La Navidad se tiñó de luto en Uruguay tras el asesinato de Geral Froste, un prometedor arquero de 14 años del City Torque. La violencia se desató en un barrio de Montevideo, dejando una profunda herida en la comunidad futbolística. El trágico suceso ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando una pelea entre vecinos culminó en disparos que impactaron en el joven deportista. El menor fue trasladado de urgencia a un policlínico, donde se confirmó su fallecimiento.

La conmoción por la muerte de Geral Froste ha resonado en todo el país, generando un torrente de mensajes de condolencias y apoyo desde diversos clubes y figuras del fútbol uruguayo.

¿Cómo falleció Geral Froste, arquero del City Torque?

Según el informe de la policía de la Seccional 17° de Montevideo, el cual fue citado por el diario El País, el joven fue herido por un arma de fuego durante una disputa que se desató en el barrio Plácido Ellauri. La madre de Froste relató que, al intentar separar a los involucrados en la pelea, se escucharon disparos que impactaron en el tórax y el abdomen de su hijo.

El abuelo de Geral, al darse cuenta de la gravedad de la situación, lo llevó rápidamente en su vehículo a la Policlínica de Capitán Tula, donde lamentablemente se confirmó su muerte. La violencia que se desató en la comunidad dejó a todos en estado de shock.

El presunto homicida, un vecino con antecedentes penales, fue capturado por las autoridades. Durante su arresto, algunos residentes intentaron impedir su detención provocando un incendio. Este acto de resistencia solo añade más tensión a una situación ya de por sí trágica.

La madre de Froste, en su entrevista, expresó su dolor y la confusión que siente ante la pérdida de su hijo. "Quien realiza los disparos es un vecino", afirmó, subrayando la cercanía del crimen.

La noticia del asesinato de Geral Froste ha generado una ola de condolencias desde todos los rincones del fútbol uruguayo. Clubes, jugadores y dirigentes han expresado su pesar y solidaridad con la familia del joven arquero. La cuenta de las juveniles de la Selección también se unió al luto, recordando la promesa que representaba Froste para el futuro del deporte en el país.

Comunicado del City Torque tras fallecimiento de Gerl Froste. Foto: captura de Twitter

Abuelo de Geral Foster se pronuncia

En una entrevista con el medio Subrayado del canal 10, Eriberto, abuelo del menor, se mostró muy afectado con lo acontecido y consideró que Geral no se merecía perder la vida.

"Yo no te puedo decir la verdad, qué pasó no sé. Yo cuando vi a mi nieto ya lo estaban tirando para adentro de un auto para llevárselo. Si digo algo voy a mentir y no me gusta mentir, pero que me lo asesinaron mal, me lo asesinaron mal", sostuvo.

"Es un niño que no se merecía esto. Vivía por el fútbol, por el City Torque, y por el estudio. Podés preguntar acá en el barrio a cualquiera lo que era, un pedazo de pan (...). No había nadie que no lo quisiera, porque era un 'botija' sano, que no tenía maldad para nada. Perder la vida así es algo muy desarmante; te desarma, la verdad", concluyó.