¿A qué hora juegan Peñarol vs Progreso en la fecha inaugural del Torneo Apertura 2025 de Uruguay?

Peñarol vs Progreso EN VIVO se enfrentan este sábado 1 de febrero en un emocionante partido por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Primera División de Uruguay. El encuentro está programado para las 8.00 p. m. (hora uruguaya) y promete ser un espectáculo para los aficionados al fútbol, que lo podrán disfrutar en la plataforma Disney Plus.

Ambos equipos llegan con la motivación a tope, buscando sumar puntos cruciales en la tabla de posiciones. Progreso, con su afán de estrenarse de la mejor manera, se prepara para dar la sorpresa ante un rival de gran envergadura como lo es Peñarol, uno de los clubes más laureados del país.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Progreso?

El duelo Peñarol vs Progreso empezará a las 8.00 p. m. de Uruguay. En otros países, podrás seguir el encuentro dependiendo de la siguiente guía de horarios.

México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 2 de febrero).

¿En qué canal ver Peñarol vs Progreso EN VIVO?

La transmisión del partido Peñarol vs Progreso se disfrutará a través de Disney Plus para toda Sudamérica. Los aficionados podrán disfrutar de este emocionante encuentro desde la comodidad de sus hogares.

¿Cómo ver ONLINE Peñarol vs Progreso?

Para que no te pierdas la transmisión del Peñarol vs Progreso por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no te sea posible ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Qué equipos participan de la Primera División de Uruguay en la temporada 2025?

En la temporada 2025 de la Primera División de Uruguay, los equipos participantes son los siguientes: