¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol EN VIVO por la Supercopa Uruguaya 2025?

Nacional vs Peñarol jugaron hace unos días por la Serie Río de La Plata. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Nacional vs Peñarol EN VIVO se enfrentan este domingo 26 de enero, desde las 8.30 p. m. (horario uruguayo), por la Supercopa Uruguaya 2025. El clásico se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo y será transmitido por el canal VTV Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet de este y otros partidos del día, revisa la página web de La República Deportes.

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol?

El superclásico Nacional vs Peñarol empezará a las 8.30 p. m. de Uruguay. En otros países, podrás seguir el encuentro dependiendo de la siguiente guía de horarios.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (lunes 27).

¿Dónde ver Nacional vs Peñarol?

La transmisión por TV del Nacional vs Peñarol estará a cargo del canal VTV Plus en todo el territorio uruguayo. Puedes sintonizarlo en los siguientes cableoperadores.

DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)

Cablevisión: canal 708 (HD)

Nuevo Siglo: canal 425 (HD)

TCC: canal 425 (HD)

Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)

Cablevisión 33: canal 646 (SD)

Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).

Alineaciones probables de Nacional vs Peñarol

Estos son los posibles equipos titulares de Nacional y Peñarol para la definición de la Supercopa Uruguaya 2025.

Nacional : Luis Mejía; Gabriel Báez, Julián Millán, Sebastián Coates, Lucas Morales; Franco Catarozzi, Christian Oliva; Jeremía Recoba, Nicolás López, Yonatan Rodríguez; Bruno Damiani.

: Luis Mejía; Gabriel Báez, Julián Millán, Sebastián Coates, Lucas Morales; Franco Catarozzi, Christian Oliva; Jeremía Recoba, Nicolás López, Yonatan Rodríguez; Bruno Damiani. Peñarol: Guillermo De Amores; Pedro Milans, Javier Méndez, Léo Coelho, Maximiliano Olivera; Eduardo Darias, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Jaime Báez, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera.

Nacional vs Peñarol: pronóstico

Las principales casas de apuestas no tiene un claro favorito para este Nacional vs Peñarol. La cuota por el triunfo de cada uno es prácticamente la misma.

Betano: gana Nacional (2,75), empate (3,15), gana Peñarol (2,70)

1XBet: gana Nacional (2,61), empate (3,05), gana Peñarol (2,51)

Coolbet: gana Nacional (2,75), empate (3,10), gana Peñarol (2,75)

Doradobet: gana Nacional (2,60), empate (3,25), gana Peñarol (2,57).

Nacional vs Peñarol: previa

Luego de una pretemporada pobre en cuanto a resultados para ambos clubes, Nacional y Peñarol se medirán por el título de la Supercopa Uruguaya. Este clásico se perfila como una oportunidad de revancha para el Manya, que a inicios de semana cayó ante su acérrimo rival en un partido amistoso.

El equipo carbonero, actual campeón del fútbol charrúa, sufrió una derrota por 1-3 en la Serie Río de La Plata, certamen en el que no ganó ninguno de los tres encuentros que sostuvo (un juego empatado y dos perdidos). El Bolso, por su parte, tampoco tuvo un buen desempeño en dicho torneo salvo por su triunfo sobre el Mirasol.

Árbitros de Nacional vs Peñarol

Esta es la terna arbitral para el Nacional vs Peñarol por la Supercopa Uruguaya 2025.