¿A qué hora juega Nacional vs Montevideo City EN VIVO por el Campeonato Uruguayo 2025?

Nacional vs Montevideo City EN VIVO juegan este domingo 2 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora de Uruguay), por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 en el Campeonato Uruguayo. El partido se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, con transmisión a cargo del canal VTV Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE gratis por internet, sigue la previa de La República Deportes.

¿A qué hora juega Nacional vs Montevideo City?

El partido Nacional vs Montevideo City se disputará a partir de las 7.30 p. m. de Uruguay. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Dónde ver Nacional vs Montevideo City?

La transmisión por TV del Nacional vs Montevideo City estará a cargo del canal VTV Plus en territorio uruguayo. Puedes sintonizar su señal en los siguientes cableoperadores.

DirecTV: canal 661 (SD) y 1661 (HD)

Cablevisión: canal 708 (HD)

Nuevo Siglo: canal 425 (HD)

TCC: canal 425 (HD)

Telecable: canal 99 (analógico) y 114 (digital)

Cablevisión 33: canal 646 (SD)

Del Faro TV Cable: canal 99 (analógico), 341 (digital) y 863 (HD).

Nacional vs Montevideo City: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, Nacional es claro favorito para vencer a Montevideo City pese a su condición de visitante.

Betsson: gana Nacional (1,46), empate (4,10), gana City Torque (5,80)

Bet365: gana Nacional (1,48), empate (3,90), gana City Torque (6,25)

Betano: gana Nacional (1,45), empate (3,85), gana City Torque (6,60)

1XBet: gana Nacional (1,47), empate (4,41), gana City Torque (6,21)

Coolbet: gana Nacional (1,47), empate (4,20), gana City Torque (6,75)

Doradobet: gana Nacional (1,48), empate (4,20), gana City Torque (6,66).

Historial reciente de Nacional vs Montevideo City

Estos son los cinco últimos partidos entre Nacional y Montevideo City por el la Copa AUF Uruguay y el Campeonato Uruguayo.

Nacional 4-0 Montevideo City | 22.11.24

Nacional 1-1 Montevideo City | 07.12.23

Montevideo City 0-4 Nacional | 14.05.23

Montevideo City 0-3 Nacional | 27.08.22

Nacional 1-1 Montevideo City | 13.03.22.

Nacional vs Montevideo City: previa

El flamante supercampeón del fútbol uruguayo empieza su camino en la temporada 2025 del Torneo Apertura con una visita ante el recién ascendido City Torque. El Bolso buscará revalida su buen momento tras lograr una gran victoria ante Peñarol, su rival de toda la vida, en la final de la Supercopa.

Martín Lasarte no haría mayores cambios en su once titular respecto a los dos últimos que utilizó frente al Carbonero, excepto por Julián Millán, quien es duda por lesión. En caso de que no se recupere, Diego Polenta tomará su lugar en la zaga. El delantero Eduardo Vargas, en tanto, todavía no tiene garantizada su convocatoria.

Entradas para Nacional vs Montevideo City

Estos son los precios de las entradas para el Nacional vs Montevideo City dependiendo de si es hinchada local o visitante. La compra se realiza de forma virtual en la página web Compra Ticket.