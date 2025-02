El director deportivo de Universitario de Deportes, Manuel Barreto, se pronunció sobre la situación del club en medio de críticas y rumores. En un contexto donde el tema de Rodrigo Ureña y su salida para ir a Belgrano de Argentina ha mantenido expectante a la hinchada, el directivo reafirmó el compromiso del equipo con sus objetivos deportivos y habló de lo ocurrido con el mediocampista chileno.

Con el inicio de la Liga 1 Te Apuesto 2025 a la vuelta de la esquina, Universitario se encuentra en un momento crucial. Barreto, en su intervención en el programa ‘Trinchera Crema Podcast’, destacó los logros del cuadro merengue en el último año y la importancia de mantener un enfoque claro en el futuro. Además, habló de la conversación que tuvo con Ureña en medio de su fallido fichaje por Belgrano.

¿Qué dijo Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, sobre el caso de Rodrigo Ureña?

En una parte de la entrevista, Barreto fue consultado por estos rumores de que Rodrigo Ureña se había ido de Universitario por algunos problemas internos. El directivo negó ello con una contundente respuesta. "Es una tontería, una estupidez", expresó.

Luego, le preguntaron si el cuadro crema le había hecho hecho una mejor oferta para que se quede en la institución antes de firmar por Belgrano, pero negó que eso haya sido así. Asimismo, contó la conversación que tuvo con el volante chileno, quien le dijo que la situación no estaba siendo manejada de la mejor forma por el Pirata, por lo que luego decidió regresar a Perú.

"Descarto totalmente eso, para nada. Yo no he tenido comunicación con Rodrigo hasta que me comentó hace un par de días me dijo: 'Manuel, me ha pasado esto, me incumplieron en esto, me dijeron que iba a ser así y durante 3 días me lo han cambiado, pero para peor, esto no avanza'. Me preguntó si Belgrano había depositado la plata para el club y le dije que no. A través de eso hablamos con Jean y Ureña tomó la decisión de regresarse. (...) No se puede concretar ningún traspaso si no existe un pago. No puedes despedir a un jugador si no te han pagado", detalló.

Manuel Barreto se refirió al crecimiento y unidad que hay en Universitario

Barreto también abordó la importancia de la unidad dentro del club, señalando que siempre habrá quienes intenten generar divisiones. "Cada vez que la ‘U’ crece más y avanza van a tirarnos más, van a tratar de generar más división", expresó. A pesar de las críticas, el director deportivo enfatizó la necesidad de mantener la cohesión y el enfoque en el proyecto a largo plazo.

Con un inicio de temporada lleno de expectativas, Universitario de Deportes se prepara para enfrentar nuevos desafíos, confiando en su capacidad para crecer y superar las adversidades.