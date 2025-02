El último jueves 6 de febrero, la Federación Peruana de Fútbol anunció a Óscar Ibáñez como el nuevo entrenador de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati. A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la FPF oficializó la llegada del exarquero de Universitario al banquillo de la Bicolor de manera interina para los próximos partidos de las Eliminatorias 2026. Esta decisión del máximo ente del balompié nacional ha generado diversas reacciones y uno de los que se pronunció fue Eddie Fleischman.

En la reciente edición del programa streaming ‘Full Deporte’, el comentarista deportivo respaldó la llegada de Óscar Ibáñez a la Blanquirroja. El comunicador resaltó su carrera como deportista y entrenador, su personalidad y su experiencia trabajando con Ricardo Gareca.

¿Qué dijo Fleischman sobre Óscar Ibáñez tras ser oficializado como DT de la selección peruana?

"Óscar Ibáñez hizo una buena carrera como arquero, respetable, ha tenido presencia en la selección, con partidos importantes. Es una persona muy correcta, puso una academia de fútbol. Después ha dirigido algunos equipos, estuvo algún tiempo como preparador de arqueros en el comando técnico de Ricardo Gareca, luego lo acompañó en el comando técnico de Vélez Sarsfield y ahora ha estado dirigiendo a Cienciano", sostuvo.

Asimismo, Fleischman no dudó en comparar la personalidad de Ibáñez con la de Ricardo Gareca y señaló que esta forma de ser dista mucho a la que tenía Juan Reynoso y Jorge Fossati. En ese sentido, el comentarista deportivo precisó que, bajo el mando del exportero argentino nacionalizado peruano, la Bicolor volverá a tener "serenidad".

"Tiene a su favor la experiencia con Gareca, el conocimiento de los jugadores, su presencia en la selección y en general que Óscar Ibáñez no es un tipo que genera anticuerpos. Es un tipo que puede ser convocante. Así como hablábamos que Gareca era un líder que convocaba, que reunía, que impulsaba hacia adelante, que trataba de ponerle paños fríos a las cosas, que no dramatizaba, que no se victimizaba, creo que de esa misma forma después de Reynoso y Fossati, dos tipos irascibles, de carácter reactivo, confrontacionales, la selección vuelve a tener serenidad", agregó.

Por otro lado, el popular ‘Colorado’ se mostró en contra de la posibilidad de que Ibáñez haya aceptado ser director técnico de Perú solo por dos fechas, ya que, según su criterio, no hay entrenador que contemple esa posibilidad. En esa línea, Fleischman indicó que si ese es el caso de Ibáñez, el estratega de 57 años lo habría decepcionado.

"Si Óscar Ibáñez estuviera aceptando este cargo solo por los dos partidos de marzo y después vamos a ver, ahí no. Ahí si perdería todo o buena parte de mi respeto. No hay técnico que aceptaría solo dirigir los dos partidos contra Bolivia y Venezuela, espero que no sea así, si aceptó dirigir todo el 2025, creo que no tiene mucho que perder, sino mucho que ganar. Si solo aceptó por dos partidos, mi querido Óscar Ibáñez te me caerías de cara al suelo", aseveró.

¿Qué partidos le quedan a la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Tras 12 fechas disputadas, a cada selección le quedan 6 jornadas por jugar. El próximo encuentro de Perú será ante Bolivia en el Nacional. En el anuncio de la FPF, no se precisa si Óscar Ibáñez dirigirá todas las fechas restantes de estas clasificatorias o si solo serán algunos partidos.