El exfutbolista Claudio Pizarro se pronunció sobre la situación actual de la selección peruana, destacando la ausencia de nuevos talentos y el mal desempeño en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Durante su participación como leyenda de la Bundesliga en el Super Bowl 2025, el 'Bombardero de los Andes' analizó el cambio generacional que enfrenta la Blanquirroja, que ahora estará bajo el mando de Óscar Ibáñez, y señaló que los jóvenes futbolistas no han logrado destacar en el ámbito internacional.

En una entrevista reciente para la cadena internacional ESPN, Claudio Pizarro, quien ha sido un referente del fútbol peruano en toda su exitosa carrera, expresó su preocupación por el futuro del equipo nacional, que actualmente se encuentra en la última posición de la tabla de las Eliminatorias 2026.

Claudio Pizarro asegura que hay falta de nuevos talentos en la selección peruana

Claudio Pizarro, quien ha defendido los colores de la selección peruana en múltiples ocasiones, comentó que los nuevos jugadores que estaban saliendo no tenían algo en particular. Esta afirmación refleja su descontento con la calidad de los nuevos futbolistas que han emergido en el fútbol peruano. A pesar de su larga trayectoria en el deporte, el exjugador del Werder Bremen y el Bayern Múnich considera que la situación no ha cambiado, lo que ha contribuido al declive del equipo en el ámbito continental.

"Lamentablemente las cosas están muy complicadas para la selección peruana, ya es una situación que se veía venir, lo había comentado anteriormente. No se ve un cambio de generación, (en) los chicos que están saliendo no había nada especial. Ahora la situación es complicada", sostuvo.

Próximos desafíos de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

La selección peruana se prepara para enfrentar a Bolivia y Venezuela en marzo, en lo que serán dos partidos cruciales para sus aspiraciones de clasificación a la Copa del Mundo 2026. Actualmente, Perú se encuentra en la última posición de la tabla con solo 7 puntos, lo que hace que cada encuentro sea vital para sumar y mejorar su situación.

Con un calendario que incluye enfrentamientos contra Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay en las últimas jornadas, la Bicolor deberá esforzarse al máximo para alcanzar la zona de clasificación directa o el repechaje. Por ahora, el equipo de todos registra 7 derrotas, 4 empates y solo una victoria. De ahora en adelante, el margen de error es mínimo y el futuro del la selección peruana con miras a acceder al siguiente Mundial podría depender de los dos siguientes cotejos.