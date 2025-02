El próximo sábado 7 de febrero, Chile se enfrentará a Panamá en un amistoso de preparación para las Eliminatorias 2026. Ricardo Gareca tendrá un nuevo reto antes que reinicien los partidos de clasificación al Mundial. Actualmente, la Roja se ubica en la penúltima posición de la tabla con 9 puntos y solo supera a la selección peruana.

En la previa del encuentro ante los centroamericanos, el 'Tigre' brindó una conferencia de prensa. Mientras conversaba sobre el futuro de Chile, una pregunta llamó su atención, ya que le consultaron su cambio facial. El entrenador tuvo una jocosa reacción.

Ricardo Gareca y el engorroso momento que pasó tras ser consultado sobre su cambio facial

David Oyarzún de Radio Futuro provocó un momento gracioso en la conferencia luego de comentarle a Ricardo Gareca que lo veía renovado facialmente. El 'Tigre' tuvo expresión de extrañeza, pero respondió a la interrogante con suma ligereza.

"¿Usted me ve renovado facialmente? Pero no me he hecho nada. No he hecho absolutamente nada en cuanto a eso (...) Bueno, nos ha tocado vivir momentos difíciles. El deseo de querer estar en el país, triunfar en Chile, es algo que está en la cabeza nuestra. Nos tocó vivir momentos complicados. Sostenerme en el cargo, este apoyo que hemos tenido. La fortaleza nuestra", declaró.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Panamá?

El amistoso entre Chile vs Panamá como parte de su preparación para las Eliminatorias 2026 se disputará este sábado 8 de febrero. El choque arrancará a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora chilena). La transmisión estará a cargo de Chilevisión para toda territorio sureño.

¿Quiénes son los convocados de Ricardo Gareca para el amistoso entre Chile vs Panamá?

En total, Ricardo Gareca llamó a 23 jugadores para el duelo que mantendrá Chile ante Panamá por el amistoso. Sin embargo, hace algunos días, se confirmó la baja de Arturo Vidal de la Roja por una lesión. A continuación, conoce a la nómina del DT argentino.

Porteros

Bryan Cortés (Colo-Colo)

Thomas Gillier (Universidad Católica)

Gabriel Castellón (Universidad de Chile)

Defensas

Mauricio Isla (Colo-Colo)

Sebastián Vegas (Colo-Colo)

Fabián Hormazábal (Universidad de Chile)

Erick Wiemberg (Colo-Colo)

Daniel González (Universidad Católica)

Branco Ampuero (Universidad Católica)

Ignacio Tapia (Universidad de Chile)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Volantes

Arturo Vidal (Colo-Colo)

Marcelo Díaz (Universidad de Chile)

Ariel Uribe (Unión Española)

Vicente Pizarro (Colo-Colo)

Charles Aránguiz (Universidad de Chile)

Alfred Canales (Universidad Católica)

Delanteros