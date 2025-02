A través de un comunicado oficial, la Federación Peruana de Fútbol anunció la contratación de Óscar Ibáñez como DT interino de la selección peruana para los próximos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Noticia que tomó por sorpresa a todos los fanáticos de la Bicolor y entendidos del periodismo deportivo, pues muchos creían que venía un estratega de renombre. No obstante, para Diego Rebagliati esta elección tiene un porqué detrás.

Durante el programa Al Ángulo, el exfutbolista profesional primero celebró que la selección peruana ya tenga un técnico, pues se podrá realizar la convocatoria para los partidos ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias 2026. Luego, Rebagliati trató de explicar la razón que tuvo la FPF para escoger al exentrenador de Cienciano.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Óscar Ibáñez?

"La buena noticia es que ya hay técnico. Ya se puede hacer la convocatoria la próxima semana, las cartas de separación. No era fácil conseguir alguien que aceptara la propuesta tan particular de aceptar dirigir solo seis partidos. Óscar tiene la ventaja de haber integrado el comando técnico de Ricardo Gareca, por lo tanto, el 90 u 80% de futbolistas lo conocen, ha dirigido el campeonato el año pasado con Cienciano, por lo tanto, es un DT actualizado. Cumple mucho con los requisitos para tener el puesto y ojalá le vaya un poco mejor de lo que le ha ido en los equipos. Conoce la selección, la Videna y a los jugadores", empezó declarando Diego Rebagliati.

Luego, el comunicador enfatizó en que es complicado a estas alturas del torneo escoger a un DT nuevo y completamente desconocido para los futbolistas de la selección: "A cinco semanas del partido, agarrar el teléfono y decirle a Lapadula y decirle 'Soy Rebagliati, nuevo DT de la selección', me parece un poco fuerte".

Finalmente, señaló que el DT debería buscar buenos resultados ante Bolivia y Venezuela: "Óscar los conoce a todos, sus equipos son simples y no hay tanto para escoger. No estoy de acuerdo con esas ideas de olvidémonos de esta clasificación porque no me parece justo con jugadores que tienen una edad, en términos de renovaciones, quedarían afuera".

Federación Peruana de Fútbol presentó a Óscar Ibáñez

La FPF hizo oficial la llegada de Óscar Ibáñez. En su extenso comunicado, informa que el otrora jugador asumirá para las próximas fechas de las Eliminatorias. Además, junto con él, lo acompañarán Juan Pajuelo y Maximiliano Bizzio en su comando técnico.

"Se ha designado al profesor Oscar Ibañez, como Director Técnico Interino de nuestra Selección Absoluta, quien a partir de hoy, asume con mucho optimismo y responsabilidad, el compromiso de dirigir al equipo, en los trabajos de preparación para los partidos correspondientes a las próximas fechas, como parte del proceso de eliminatorias sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026", se puede leer en el inicio.

"Se sumarán a este comando técnico, Juan Pajuelo y Maximiliano Bizzio, cuya trayectoria y amplia experiencia, buscarán complementar la estrategia planteada por el profesor Ibañez para enfrentar a sus rivales en los siguientes partidos. Desde la FPF, les deseamos los mejores éxitos en esta retadora gestión", agregó.