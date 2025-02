Las 6 reglas del tiempo extra en el Super Bowl 2025: ¿qué pasa si el partido Chiefs vs Eagles se va a una prórroga?

Las reglas del tiempo extra en el Super Bowl 2025 serán muy importantes en caso de que el juego entre Chiefs vs Eagles aún no tenga un ganador. El vigente bicampeón, Kansas City, se perfila como el gran favorito para quedarse con el título de campeón de la NFL. No obstante, Philadelphia buscará la revancha, debido a que perdió con los Jefes en la edición del 2022.

El equipo de Patrick Mahomes está cerca de lograr un tricampeonato histórico, una hazaña que ninguna organización ha conseguido hasta el momento. Las Águilas, en cambio, buscarán la segunda estrella de la franquicia. Anota cuáles son las reglas del tiempo extra en el Super Bowl 2025.

¿Cuáles son las 6 reglas del tiempo extra en el Super Bowl 2025?

Si Chiefs y los Eagles se van a un tiempo extra, estas serán las seis reglas que ambos equipos deberán seguir en el Super Tazón:

En caso de que el marcador se mantenga empatado al concluir el tiempo extra de 15 minutos, o si la posesión inicial del segundo equipo aún no ha finalizado, se iniciará un nuevo tiempo extra sin límite en la cantidad de periodos que se puedan jugar.

Entre cada tiempo extra, se otorgará un descanso de 2 minutos, aunque no se realizará un medio tiempo tras el segundo tiempo extra. Al comenzar el tercer tiempo extra, el capitán del equipo que perdió el volado antes del primer tiempo extra tendrá la primera opción de elegir entre los dos privilegios establecidos en 4-2-2, a menos de que el equipo que ganó el volado haya optado por diferir.

Al finalizar el primer y el tercer tiempo extra, los equipos cambiarán de dirección en el campo, conforme a las reglas del formato 4-2-3.

Cada equipo dispondrá de tres tiempos durante una mitad. Si se requiere un tiempo adicional, se aplicarán las normas habituales 4-5.

Al concluir el segundo tiempo extra, se aplicarán las mismas reglas de cronometraje que al finalizar la primera mitad del tiempo reglamentario. Cuando termine el cuarto tiempo extra, las reglas de cronometraje aplicarán al igual que al finalizar el último periodo.

Al terminar el cuarto tiempo extra, se realizará un nuevo volado, según lo estipulado en la Sección 1, Artículo 2, y el juego continuará hasta que se determine un ganador.

¿Cuándo es el Super Bowl 2025?

El Super Bowl LIX será el domingo 9 de febrero. El evento se llevará a cabo en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana. Dicho recinto aloja los partidos de New Orleans Saints durante temporada regular de la NFL.

¿A qué hora es el Super Bowl?

El Super Bowl comenzará a partir de las siguientes horas de México, Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del mundo:

México (centro): 5.30 p. m.

México (Pacífico): 4.30 p. m.

Quintana Roo: 6.30 p. m.

Baja California: 3.30 p. m.

Panamá, Perú, Colombia, Estados Unidos (Miami y Nueva York): 6.30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas): 3.30 p. m.

Estados Unidos (Denver): 4.30 p. m.

República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay: 8.30 p. m.

España (peninsular): 12.30 a. m. (lunes 10 de febrero)

¿Dónde ver el Super Bowl 2025 EN VIVO?

En México y Latinoamérica, ESPN, Fox Sports, Canal 5 y TV Azteca van a transmitir el Super Bowl 2025 EN VIVO. Los fanáticos de Estados Unidos, en cambio, contarán con chance de seguir el juego a través de CBS y Paramount+. Si prefieres ver el cotejo por internet, Disney Plus y NFL Game Pass te permitirán hacerlo.