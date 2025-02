Trump planea asistir al Super Bowl 2025: será el primer presidente de EE. UU. en funciones en presenciar la final de la NFL

Donald Trump hará historia este domingo al convertirse en el primer mandatario en funciones de Estados Unidos en asistir al Super Bowl. La final de fútbol americano, que se llevará a cabo en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, enfrentará a los vigentes campeones Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles. La presencia de Trump en el partido ha llevado al Servicio Secreto a implementar medidas de seguridad adicionales para garantizar la protección de todos los asistentes, jugadores y personal involucrado.

Además de presenciar el juego, Trump participará en una entrevista pregrabada con Bret Baier de Fox News, la cual se emitirá durante la programación previa al partido. Aunque el presidente no ha expresado públicamente su apoyo a ninguno de los equipos, anteriormente felicitó a los Chiefs por su victoria en el Campeonato de la AFC. Su asistencia al Super Bowl marca un hito en la historia presidencial y destaca su interés continuo por la NFL.

Los Chieffs saldrán a defender el título ante los aguerridos Eagles | Foto: NFL

¿Cuál será el protocolo de seguridad para que Donald Trump pueda asistir al Super Bowl LIX ?

El Super Bowl suele ser un evento muy concurrido con exigentes protocolos de seguridad debido a las diversas estrellas que asisten al millonario evento deportivo. Sin embargo, este año la organización será más estricta todavía por la presencia del presidente de Estados Unidos en una zona exclusiva del estadio.

“Se ha desplegado una amplia planificación y coordinación para garantizar la seguridad de todos los asistentes, jugadores y personal”, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en un comunicado. “Las medidas de seguridad se han reforzado aún más este año, dado que esta será la primera vez que un presidente en funciones de Estados Unidos asistirá al popular evento deportivo”.

Otros presidente de Estados Unidos que estuvieron presentes en el Super Bowl

La mayoría de presidentes estadounidenses no son hinchas del fútbol americano ni se dan un tiempo para asistir a eventos deportivos. En cambio, Trump es fanático de la MLB y antes de entrar a la política intentó ingresar a la NFL e incluso casi compra un club. Por ende, no causa tanta sorpresa la asistencia del magnate en la primera fila del Super Bowl 2025. No será la primera vez que Trump asista a un evento deportivo tras su presencia en la Serie Mundial en 2019 entre Washington Nationals y Houston Astros.

Los antecedentes de mandatarios estadounidenses en la NFL van desde el lanzamiento de la moneda del Super Bowl, del expresidente George H. W. Bush en 2002 y 2017, al saludo de Ronald Reagan vía satélite desde la Oficina Oval en la Casa Blanca en 1985.

¿Trump es hincha en la NFL de los Kansas City Chieffs?

Nunca reveló el nombre de su equipo favorito , pero se lo vincula con el vigente campeón por su emotivo mensaje en las finales de conferencia. “Felicitaciones a los Chiefs de Kansas City”, dijo Trump en su plataforma de redes sociales. “Qué gran equipo, entrenador, quarterback y prácticamente todo lo demás, incluidos esos fantásticos que votaron por mí (¡MAGA!) en números récord. Asimismo, felicitaciones a los Buffalos Bills por una temporada tremenda. ¡Seguirán ganando mucho en el futuro!”, enfatizó Trump.