El último miércoles 5 de febrero, Alianza Lima empató 1-1 ante Nacional en Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Néstor Gorosito hizo un partido más que correcto y pudo salvarlo en el último minuto tras el gol de Hernán Barcos. Sin embargo, esta jugada fue una de las polémicas del compromiso, ya que muchos consideran que no debió ser penal.

La decisión del árbitro Jhon Ospina ha generado diversas opiniones. A propósito, uno de los que rompió su silencio fue el futbolista involucrado en el penal: Juan Cruz Monteagudo. El jugador fue rotundo al asegurar que no fue penal e invitó al juez que vuelva a revisar la jugada.

¿Qué dijo el futbolista involucrado en el polémica penal de Alianza Lima?

En conversación con Tigo Sports, Monteagudo aseguró que el encuentro terminó con un sinsabor para Nacional. El defensor lamentó el empate al último minuto y expresó su fastidio ante el penal porque asegura que es una jugada natural.

"La sensación es agridulce, amarga porque teníamos el partido cerrado. Para mí no fue penal. Yo lo tengo agarrado a Barcos, es una situación natural de juego, sino no puedo saltar con los brazos pegados al cuerpo. Sería fácil para él. No tengo el brazo elevado ni tampoco fuera de mi alcance. Pero bueno, son decisiones, hay que seguir con eso, tenemos la revancha", declaró.

Asimismo, contó por qué no se acercó a reclamarle al juez por su discutida decisión. "La verdad no me acerqué porque habla el capitán y preferí no acercarme. Ante la calentura, prefiero no acercarme. Tendrá sus motivos, espero que la revea y se dé cuenta que no fue", añadió.

¿Qué dijo el DT de Nacional sobre el polémico penal de Alianza Lima?

En la conferencia de prensa posterior al partido, Pedro Sarabia, DT del equipo paraguayo, expresó su descontento por el empate agónico logrado por los jugadores del club peruano ante Nacional. Asimismo, lamentó el penal que se cobró al último minuto.

"El penal medio dudoso. Siempre digo lo siguiente: si son cobrados todos los penales que se dan de esa manera, y consideran que es penal siempre, bienvenido. Esperemos que todo ese tipo de jugadas cobren en cada escenario. Nosotros queremos ser protagonistas. Hay una obligación por ir mejorando. Eso es la exigencia que depara este tipo de competencia más a nivel internacional", sostuvo.

¿Cómo fue el polémico penal que cobraron para Alianza Lima ante Nacional?

Corrían los descuentos en el estadio Arsenio Erico de Paraguay. Hernán Barcos saltó a disputar un balón aéreo con el defensor de Nacional. El 'Pirata' cabeceó la esférica y esta impactó en el brazo de su rival.

Inmediatamente, todo el elenco íntimo pidió penal. Unos minutos después, el juez se acercó al VAR para revisar la jugada a detalle y decidió cobrar penal a favor del equipo de Néstor Gorosito.