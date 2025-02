El frustrado traspaso de Rodrigo Ureña a Belgrano tiene diversas aristas. Este miércoles, el volante llegó a la capital y explicó cuáles fueron las razones por las que decidió no fichar por el conjunto argentino y permanecer en Universitario de Deportes. Al mismo tiempo, el 'Pirata' emitió un comunicado para explicar por qué se cayó la transferencia.

Antes de que Belgrano comunique su postura, uno de los que se pronunció sobre este embrollo fue Antonio Mariano, vicepresidente del club. En conversación con TV Perú, el mandamás aseguró que Rodrigo Ureña tuvo un acuerda extra con la 'U' y por eso no terminó de cerrarse su fichaje.

¿Qué dijo el vicepresidente de Belgrano sobre el traspaso de Rodrigo Ureña?

Durante la charla, Mariano señaló que el jugador comunicó que no quería seguir con todo lo acordado al momento de que el club completaba los trámites administrativos. Incluso, sostuvo que el volante pudo haber recibido una mejor propuesta a último minuto.

"Por el tesorero de la institución es que hoy a la hora de firmar el contrato y por cable iban a hacerle la transferencia por el uso de la cláusula de salida. De repente, en la revisión médica le fue bien y todo. Luego se retiró el jugador. Así que lo dejó al representante. Se retiró, se ve que se arrepintió por motivos que se desconocen o le habrá salido una mejor oferta de último momento. Pero no dio detalle preciso por el motivo que se ha retirado", aseguró.

“Anoche estuvo con su familia viendo el partido de Belgrano y bueno. Aparentemente, no sé si del jugador, pero el representante también no tiene explicación. Creo que ya tenía pasaje sacado. Nosotros ya lo habíamos inscrito y todo, teníamos un plazo, hablaron con AFA, hubo un ida y vuelta, y sinceramente no se concretó”, añadió.

Finalmente, descartó que haya existido algún tipo de embrollo económico. De acuerdo a sus declaraciones, el elenco argentino cumplió con todo lo que se prometió en algún momento. Una vez más, señaló que el chileno tenía un pacto con Universitario.

“Ningún tipo de problema económico. Se concretó lo que se habló, absolutamente todo. La ‘U’ de Perú, aparentemente, hay un acuerdo extra que le han mejorado, porque si vuelve a Perú es porque le han mejorado el contrato”, sentenció.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su no llegada a Belgrano?

“Todo se concreta el sábado en la noche, donde me piden que viaje. Yo viajo el domingo en la madrugada. Me reúno con la gente allá y en todo momento les pedí que fueran lo más transparente posible, les pedí los contratos, los cuales nunca llegaban. Llegaron en su momento, pero con cláusulas que solo ellos entendían y uno como futbolista tiene que velar por los intereses propios como los de mi familia”, inició Ureña.

“En ese orden de cosas, el precontrato que mandaron no fue respetado. Cuando yo hablé con ellos me dijeron que el pago ya lo habían hecho; sin embargo, entre ellos se tergiversaban porque, mientras uno decía que ya habían pagado, se me acercan los dirigentes y dicen que el banco no permitió la operación”, sostuvo el volante chileno.