Cristiano Ronaldo no solo es un futbolista que da que hablar sobre lo que hace en el campo de juego, sino también fuera de él. Ahora último, el portugués dejó unas 'explosivas' declaraciones que no tardaron en volverse viral y desató el debate en las redes sociales. ¿Qué dijo? El delantero del Al-Nassr se proclamó como el "jugador más completo" y que se considera como el "mejor de la historia".

Palabras que desataron una 'guerra' en las redes sociales, pues los fanáticos de Cristiano Ronaldo defendieron a capa y espada lo dicho por su 'Comandante', mientras que los de Lionel Messi no se quedaron atrás y recordaron la frase que dijo la 'Pulga' cuando ganó su octavo Balón de Oro, en el que enfatizaba que no le interesaba ser considerado como el mejor jugador de la historia, sino que veía como un honor el que sea considerado entre los mejores de todos.

¿Qué dijo Lionel Messi tras ganar su octavo Balón de Oro?

"No sé si soy el mejor de la historia. Tampoco es algo que me lo pregunte o me interese. El hecho de que se insinúe o se diga que puedo estar entre los mejores, para mí ya es un regalo, es algo muy especial. El fútbol lo juega todo el mundo, en todo lado. Desde chiquitos todos quieren ser futbolistas profesionales y que a mí me digan si puedo estar entre los mejores, ya es un orgullo muy grande", declaró en su momento el actual futbolista del Inter Miami.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre el mejor jugador de la historia?

En una conversación con el periodista Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo afirmó con seguridad que no hay nadie en la historia del fútbol que pueda igualar su capacidad. Pese a que muchos consideran que Lionel Messi o Diego Maradona o Pelé son mejores, él respeta sus opiniones; sin embargo, al ser el más completo, él tiene el trono del mejor jugador de todos los tiempos.

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Yo hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte. Una cosa son gustos, decir esto, le gusta más Messi o Pelé o Maradona, yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo”, aseveró el ‘Comandante’.

“(¿Eres el mejor jugador de la historia?) Yo creo que sí, sinceramente. No vi a nadie mejor que yo. Lo digo de corazón”, aseguró Cristiano Ronaldo, que el último lunes anotó un doblete en la goleada de Al Nassr por la Champions League de Asia y llegó a los 923 goles.