Jean Ferrari es uno de los principales responsables del buen momento de Universitario. Hoy en día, mantiene a la 'U' como bicampeón del fútbol peruano. Por ello, este 2025, Alianza Lima buscará arrebatarle esta monarquía. El conjunto blanquiazul no solo ha concretado fichajes de peso, sino que ha ejecutado una reestructuración dirigencial.

Como parte de este plan, Fernando Cabada llegó como flamante gerente general de Alianza Lima. En su primer entrevista en este puesto, habló sobre el trabajo de Ferrari en el compadre y aprovechó para dirigirse a la hinchada con un mensaje de aliento de cara al inicio del torneo.

¿Qué dijo el gerente general de Alianza Lima sobre Jean Ferrari?

En charla con L1 Max, Cabada se comparó con Jean Ferrari. Si bien reconoció que el administrador crema está en un equipo de suma relevancia en el campeonato, señaló que él está en el más grande del Perú.

"Jean Ferrari es el administrador de un club importante de la liga. Yo soy el administrador del más grande y mejor club deportivo del país. Con hinchas que están en costa, sierra y selva, norte, centro y sur. Somos la hinchada más grande", declaró.

Además, le mandó un mensaje a los aficionados íntimos. "Quiero comunicarme con los hinchas. Nuestro objetivo sobre todo es campeonar. Venimos trabajando muy fuerte desde el club para lograr ese objetivo. Pero ese camino no tiene ningún sentido caminarlos separados. Todos somos Alianza y no podemos estar corriendo bandos. Todos debemos ir juntos hacia el objetivo si queremos campeonar. Somos una familia blanquiazul y se respeta", añadió.

PUEDES VER: Liga 1 aumenta número de descensos y advierte que partidos de Ayacucho FC y Binacional podrían ser anulados

Gerente general habla sobre el CAR en Alianza Lima

En una reciente entrevista, Fernando Cabada aclaró que, por el momento, no se dispone de un financiamiento aprobado para dar luz verde al proyecto, a pesar de que desde la directiva comparten el anhelo de la hinchada de contar con un Centro de Alto Rendimiento (CAR).

"El Centro de Alto Rendimiento es nuestro anhelo, nuestro sueño. Es lo que todos los hinchas queremos. Se ha hablado mucho de que ya hay un proyecto financiado, listo y solo para la firma del nuevo gerente. Eso, en verdad, con mucha pena tengo que decir que no es cierto. No sé de dónde ha salido. No hay ningún proyecto aprobado, nunca lo he visto, nunca me he enterado", comentó.

"Eso no quiere decir que no estemos buscando alternativas y cómo hacer realidad este anhelo. Sabemos que, dada nuestra situación concursal, no es que podamos pedir financiamiento por varios millones. Estamos buscando dónde y cómo estructurar una operación o encontrar algún tercero que se haga cargo para poder sacar este anhelo adelante", agregó.