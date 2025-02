Canal confirmado de Barcelona vs Valencia por los cuartos de final de la Copa de Rey

Barcelona tendrá que imponerse en una plaza complicada como Mestalla para lograr pasar los cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Hansi Flick visitará al Valencia este miércoles 5 de febrero con la intención de asegurar su presencia entre los 4 mejores de la competición. Los aficionados podrán seguir este compromiso a través de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGo.

El Valencia se encuentra en una situación complicada, ocupando el penúltimo lugar en la tabla de posiciones de LaLiga. La temporada ha sido irregular para el equipo, que ahora busca aferrarse a la esperanza de avanzar en la Copa del Rey como una posible salvación. No obstante, el desafío que enfrenta es considerable, ya que se medirá nuevamente contra un rival que hace una semana lo goleó 7-1. La presión aumenta y el equipo deberá demostrar su capacidad para revertir la situación.

La situación del Barcelona presenta un panorama contrastante. Con su clasificación asegurada para los octavos de final de la Champions League y ocupando el tercer lugar en la tabla de LaLiga, el equipo culé va por el pase a semifinales de la Copa del Rey.

¿Dónde ver Barcelona vs Valencia?

En Sudamérica, el Barcelona vs Valencia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO). En España, el partido será transmitido por Movistar Plus+. En México, se podrá ver a través de Sky Sports y en Estados Unidos será televisado por ESPN+ y fuboTV.

¿Cómo sintonizar Barcelona vs Valencia vía DSports?

Estos son los canales que deberás sintonizar en tu operador de TV paga DirecTV para ver el Barcelona vs Valencia.

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs Valencia?

El choque entre Barcelona y Valencia se llevará a cabo este miércoles 5 de febrero, a partir de las 3.30 p. m . (hora peruana), en el Estadio Mestalla de la ciudad de Valencia.

Alineaciones Barcelona vs Valencia

Estos serían los equipos titulares de Barcelona vs Valencia por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Araujo, Curbasi, Balde; Gavi, Casadó, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera, Gayá; Guerra, Berrenechea; López, Almeida, Rioja; Duro.

Barcelona vs Valencia: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas del Barcelona vs Valencia. El favoritismo es del club culé.