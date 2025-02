Real Madrid vs Leganés EN VIVO, con Renato Tapia: ¿a qué hora y dónde ver el partido por los cuartos de final de la Copa del Rey?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Leganés EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa del Rey? El encuentro se disputará este miércoles 5 de febrero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Butarque y será transmitido por la señal de DSports y la plataforma streaming DGO. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en su página web.

Real Madrid vs Leganés: previa

Real Madrid llega a este partido un poco golpeado. Los blancos perdieron por 1-0 ante el Espanyol en su última presentación en LaLiga EA Sports y para este nuevo duelo no podrán contar con sus principales figuras: Mbappé y Bellingham, quienes se encuentran sentidos. A estas bajas se le suma las ausencias de Carvajal, Courtois, Militão, Rüdiger, Camavinga y Alaba, quien volvió a lesionarse.

El Leganés, por su parte, viene de perder 1-0 frente a Rayo Vallecano por el torneo doméstico. No obstante, quiere dar otro golpe sobre la mesa ante un grande como el Real Madrid, ya que por la liga española derrotaron al Atlético Madrid y Barcelona.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Leganés?

El partido entre Real Madrid vs Leganés está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Leganés?

En Sudamérica (excepto Brasil), el Real Madrid vs Leganés por la Copa del Rey estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO).

En España, el duelo será transmitido por Movistar Plus+. En Brasil y en Estados Unidos, el cotejo entre Real Madrid vs Leganés se podrá ver a través de ESPN.

Real Madrid vs Leganés: alineaciones posibles

Real Madrid: Lunin, Lucas Vázquez, Asencio, Tchouaméni, Mendy, Ceballos, Modric, Güler, Brahim, Vinícius y Rodrygo

Lunin, Lucas Vázquez, Asencio, Tchouaméni, Mendy, Ceballos, Modric, Güler, Brahim, Vinícius y Rodrygo Leganés: Soriano, Altimira, Rosier, Sergio González, Nastasic, Tapia, Neyou, Brasanac, Juan Cruz, Dani Raba y Miguel de la Fuente.

Real Madrid vs Leganés: historial reciente

De los últimos 5 enfrentamientos, Real Madrid solo ha ganado 2 veces, mientras que Leganés registra una victoria.

Leganés 0-3 Real Madrid | 24.11.24

| 24.11.24 Leganés 2-2 Real Madrid | 19.07.20

Real Madrid 5-0 Leganés | 30.10.19

5-0 Leganés | 30.10.19 Leganés 1-1 Real Madrid | 15.04.19

Leganés 1-0 Real Madrid | 16.01.19.

¿Cómo ver Real Madrid vs Leganés ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Leganés por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.