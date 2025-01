El delantero Paolo Guerrero brindó declaraciones a los medios este martes 28 de enero, antes de la sesión de entrenamientos de Alianza Lima, en las cuales habló acerca de diversos temas. El 'Depredador' se refirió a cuestiones como el próximo debut del equipo en la Copa Libertadores, a la seguidilla de amistosos que vienen teniendo en la pretemporada y a los fichajes realizados por el club este año.

Acerca de este último punto, el 'Depredador' no dudó en elogiar a sus nuevos compañeros. El veterano atacante consideró que, por lo demostrado hasta ahora, los nuevos integrantes del plantel blanquiazul se están adaptando rápidamente. Sin referirse a ninguno en específico, el goleador elogió las virtudes de estos futbolistas tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Qué dijo Paolo Guerrero acerca de los fichajes de Alianza Lima?

"Se está formando un nuevo plantel, los nuevos compañeros se están integrando muy rápido al grupo. Tienen las ganas de trabajar, la seriedad, el respeto, la disciplina. El grupo está convencido de lo que tiene que hacer y de las cosas importantes que se juega, sobre todo en el comienzo de esta temporada", declaró Guerrero.

En este reciente mercado de fichajes, Alianza hizo una renovación completa de toda su legión extranjera con las llegadas de Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Fernando Gaibor, Guillermo Viscarra, Eryc Castillo y Guillermo Enrique. Además, incorporó a figuras nacionales como Miguel Trauco, Jean Pierre Archimbaud y Pablo Lavandeira.

En un equipo que todavía se encuentra en proceso de formación, esta integración será vital para un buen desempeño en la Libertadores, que se presenta como el desafío más cercano del club este 2025 ante el aplazamiento de la Liga 1.

Paolo Guerrero sobre el Alianza Lima vs Nacional: "Será una final"

Precisamente acerca del debut copero, frente a Nacional de Paraguay, el excapitán de la selección peruana aseguró que cada jugador está comprometido con el objetivo de lograr un buen papel y que el grupo en su conjunto está convencido de la relevancia de este partido, que consideran como una final.

"El 'profe' (Gorosito) nos viene metiendo en la cabeza que tenemos ya una final y lo estamos viendo de esa manera. Va a ser un partido super importante, primero de visita y después aquí. Va a ser una final para todos", indicó.

Paolo Guerrero pide el apoyo de los hinchas de Alianza Lima

El jugador también mencionó la importancia del apoyo de los hinchas, por lo cual hizo un llamado para que estén presentes en el último amistoso que tendrán, ante Aucas de Ecuador, en Matute.

"Todavía nos quedan unos días para prepararnos bien, tenemos un partido el jueves y esperamos que los hinchas de Alianza puedan estar presentes. Buscamos hacer un gran partido y quedar listos para el 5 (de febrero, debut ante Nacional)", dijo.

Finalmente, reveló que el DT Néstor Gorosito aún no define a su equipo titular: "El 'profe' va cambiando, viendo con quién conformar el once titular". Además, garantizó que la seguidilla de partidos no es un problema para los jugadores, pues están acostumbrados a este ritmo desde la pretemporada