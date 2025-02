Pedro García es una de las voces más influyentes en el periodismo deportivo peruano. Su amplia trayectoria y credibilidad lo convirtieron en un referente en el análisis del fútbol nacional e internacional. Recientemente, reveló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le propuso sumarse a uno de sus grupos de trabajo, una oferta que finalmente rechazó. El máximo ente quería contar con los servicios del ‘Internacional’, quien no pudo aceptar.

García explicó que declinó la propuesta porque no se alineaba con sus objetivos económicos y profesionales. Asimismo, aseguró que su carrera se encontraba en un momento donde prefería mantener su independencia y continuar desarrollando proyectos personales dentro de los medios digitales y la televisión.

Pedro García rechazó oferta de la Federación Peruana de Fútbol

En la más reciente edición del programa que conduce, ‘Doble punta’, Pedro García aseguró que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se contactó con él para ofrecerle un importante puesto en la institución. Lamentablemente, el comunicador tuvo que rechazar la propuesta, que le llegó cuando Edwin Oviedo era aún el presidente, debido a que no se alineaba con lo que él quería para su carrera.

“Guillermo Ackerman me llama y me dice que ‘por encargo de la presidencia, te quiero trasladar si te interesaría a ti, periodista de tal medio, de tal perfil, trabajar con nosotros en el área de comunicaciones’, un área que veo yo. Le dije que muchas gracias por pensar en mí, pero estoy en un momento de mi carrera en el que no es lo que tenía pensado. Tenía una dirección y quería seguirla”, sostuvo el periodista.

“Yo en ese momento específico tenía tres trabajos. Le dije ‘para ser jefe de prensa, yo tendría que renunciar a las tres empresas, así que no creo que me puedas pagar lo que me pagan entre las tres’, y me dijo ‘déjame hacer el intento’. Al final, me preguntó ‘¿a quién me recomiendas?’”, señaló el extrabajador de Movistar Deportes.

Pedro García salió de Movistar Deportes luego de 18 años

Luego de 18 años en Movistar Deportes, Pedro García anunció su salida del canal, lo que generó diversas especulaciones sobre las razones detrás de su decisión. El periodista aclaró que su desvinculación no estuvo relacionada con problemas internos ni con decisiones empresariales, sino con una reflexión personal sobre su futuro profesional.

“Consideré que había cumplido un ciclo laboral y maravilloso en el canal. Es un ciclo bien largo, 18 años es un montón, sentía que, como diría Bielsa, me quedé sin energías. Sentí que no tenía la misma pulsión, no sé decirte por qué, pero no lo sentía. Me parece que el cuerpo me pedía hacer otras cosas. Estoy muy agradecido con todos”, indicó.

Pedro García aseguró que su salida de Movistar Deportes no significa un alejamiento del periodismo deportivo, sino una transformación en su manera de comunicar y conectar con los aficionados. También destacó que valora el tiempo que pasó en el canal y que mantiene un gran respeto por sus excolegas y por la empresa que lo albergó durante casi dos décadas.

“Yo no me he ido molesto con nadie. Al contrario, me he ido sabiendo que dejo muchos amigos. Estoy muy agradecido con Media Networks porque he sido muy feliz, con los iluminadores, editores, choferes, productores, periodistas, compañeros y fundamentalmente con los cámaras”, precisó.

En la actualidad, el periodista se encuentra involucrado en diversos proyectos dentro de plataformas digitales y programas independientes. Estos formatos le permitieron seguir en contacto con la audiencia y ofrecer análisis sin las restricciones de la televisión tradicional.