El periodista deportivo Pedro García se pronunció sobre la posible contratación de José Pékerman como director técnico de la selección peruana y cuestionó la idoneidad de esta decisión por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El comunicador, en su intervención en el programa streaming ‘Doble punta’, no escatimó en palabras al referirse a la edad del entrenador argentino, quien tiene 75 años.

García argumentó que aceptar un desafío como dirigir a Perú en este momento sería una "crueldad" para alguien de su edad. Pese a que en las últimas horas se habría caído la llegada del estratega argentino al banquillo de la Bicolor, el comentarista deportivo se refirió al tema.

Pedro García y su crítica a la FPF tras tener como opción a José Pékerman

Pedro García cuestionó la lógica detrás de la oferta a Pékerman y aseguró que a su edad el entrenador debería estar disfrutando de su legado en lugar de asumir un reto complicado. El periodista también destacó que el DT, tras haber dirigido en mundiales y haber logrado títulos importantes, no debería considerar una oferta que lo lleve a "sufrir de plano" en las Eliminatorias Sudamericanas.

"¿Quién a los 75 años quiere ir a sufrir? Debe estar holgado económicamente, logrado. A esa edad podrías dirigir una selección que te haga pasarla regularmente bien. No ir a sufrir de plano a ser colero en las Eliminatorias ¿Por qué aceptaría? Pékerman hace una evaluación. ¿Cuántos años de vigencia puedes tener a los 75 años? Son pocos años. ¿Tú crees que Pékerman los quiere pasar en Perú?, después haber dirigido en el Mundial Brasil 2014 y Rusia 2018 a la selección colombiana. Después de haber sido campeón mundial sub 20 de Argentina en dos oportunidades, ¿quiere venir a Perú a los 75 años?", manifestó.

García subrayó que la situación de la selección no es acorde a las expectativas que se podrían tener al ofrecerle el cargo a un entrenador de la talla de Pékerman. "Si tuviera 60 años, digamos, tiene un tiempo para refundar su carrera, asumir un reto profesional, a los 75 años es una crueldad ofrecerle venir al Perú. Es una crueldad. Me da bronca el comprar el dato. No es creíble. No jodamos. No podemos hablar de Pékerman al Perú. Es una crueldad para un adulto mayor que le ofrezcan Perú luego de ser campeón del mundo y mundialista con Colombia", acotó.

El comunicador también se refirió a la escasez de opciones viables para la dirección técnica de la selección peruana, señalando que hablar de candidatos se ha convertido en un "chiste".

"Que Pékerman esté vigente como técnico, no lo dudo. Perú es una crueldad. No le pueden ofrecer Perú. A eso llega ese tipo de ofrecimientos, a que la gente se cag*** de risa, le ofrecen a la selección peruana a puro señor grande. Es poco serio que le ofrezcan a Pékerman. Antiguamente era un tema apasionante quién podía dirigir, qué candidatos podrían ser, pero hoy día hablar del técnico de Perú es un chiste, es una broma mencionar candidatos", afirmó.

¿Qué partidos le quedan a Perú en las Eliminatorias 2026?