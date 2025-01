El periodista deportivo Pedro García ha manifestado su deseo de ver al joven delantero Juan Pablo Goicochea en la selección mayor de Perú, tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub 20. García comparó al atacante con la leyenda holandesa Ruud van Nistelrooy, y sugirió que su inclusión podría ser clave para el futuro del balompié nacional.

La eliminación de la selección peruana del Sudamericano Sub 20 ha generado preocupación en el entorno futbolístico, lo cual ha evidenciado la crisis que atraviesa el fútbol nacional. Sin embargo, la actuación de Goicochea, quien anotó dos goles en el torneo, ha sido un rayo de esperanza en medio de la adversidad.

La comparación con van Nistelrooy

García considera que el joven delantero debe ser convocado para el reinicio de las Eliminatorias 2026, puesto que su rendimiento ha superado a Santiago Ormeño en la lista de seleccionados.

En el programa de YouTube ‘Doble Punta’, Pedro García expresó: “Goicochea, así como está, yo lo convoco a la selección mayor. Si en la mayor ha estado Ormeño, Goicochea es van Nistelrooy a su costado”.

Esta afirmación resalta la confianza que el periodista tiene en el potencial del joven futbolista, quien ha demostrado su capacidad para brillar en momentos difíciles. “Por supuesto, habrá que acercarle herramientas para que, en el gran escenario de una Eliminatoria, tenga unos minutos, sepa que no es menos que nadie, que todavía no va a jugar en su esplendor pero que está bueno que entre al equipo y vaya tocando, y que se la ponga Quispe y no otro", agregó.

Un futuro prometedor

García también enfatizó la importancia de que Goicochea se desarrolle en un entorno competitivo, sugiriendo que su inclusión en la selección mayor le permitirá adquirir experiencia y confianza.

“Necesitamos jugadores como él, con ese tesón, esa garra, esa calidad y esa cara cuando nos van ganando”, comentó, refiriéndose a la actitud del delantero durante el torneo.

Opiniones divididas entre los panelistas

A pesar de la comparación hecha por García, otros panelistas del programa, como Bruno Cabala y Horacio Zimmermann, consideraron que la analogía entre Goicochea y Ormeño era exagerada. Sin embargo, García defendió su postura, y argumentó que el delantero de Platense tiene un gran margen de mejora y que su convocatoria podría ser beneficiosa para el equipo nacional.

El rendimiento de Goicochea y Ormeño

Juan Pablo Goicochea ha sido uno de los pocos puntos altos de una selección peruana sub 20 que no logró destacar en el Sudamericano de Venezuela. Su capacidad para generar jugadas y su buena técnica lo posicionan como un jugador a seguir. En contraste, Santiago Ormeño ha tenido 13 participaciones con la selección sin poder marcar, lo que ha generado dudas sobre su efectividad en el equipo.

La situación de Ormeño es incierta, ya que su desempeño en clubes como Puebla y Chivas de Guadalajara no ha sido el esperado. Su reciente fichaje por el Qingdao Hainiu de la Superliga de China podría ser una oportunidad para revitalizar su carrera, pero aún queda por ver si podrá demostrar su valía en el nuevo entorno.