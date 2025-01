El último jueves 30 de enero, se conoció que Néstor Pékerman rechazó dirigir a la selección peruana. En un principio, se habló de que la razón de su decisión fue porque no llegaron a tener coincidencias deportivas de cara a las Eliminatorias 2026. Ahora, con la respuesta del DT argentino, la FPF tomará una medida de urgencia para elegir al próximo entrenador de la Blanquirroja.

La frustrada llegada de Pékerman a Perú ha polarizado al país, puesto que varios consideraban que era el indicado para el puesto. En las últimas horas, trascendió la información de que una de las razones por las que no asumió el banquillo de la Bicolor fue por su edad.

¿Por qué Néstor Pékerman y FPF no llegaron a un acuerdo para dirigir a la selección peruana?

En la última edición del programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta contó la cronología de la negociación entre la FPF y Néstor Pékerman. De acuerdo a sus declaraciones, el organismo peruano quería que el argentino sea el sustituto de Juan Carlos Oblitas, pero la intención del DT era seguir dirigiendo.

“Hace semanas llegó una carta a la Federación del asesor legal de Pékerman indicando que querían trabajar en la FPF. A partir de ahí, la Federación se interesa en la posibilidad de ir por Pékerman y en ese momento pensaron que podría ser el reemplazo de Juan Carlos Oblitas. Es así que se concreta la primera reunión en Buenos Aires con el comité y Agustín Lozano a la cabeza como presidente de la FPF. Pékerman sorprende en esa reunión porque comenta y dice que quiere seguir dirigiendo", declaró.

Al conocer ello, comenzaron los desacuerdos. La FPF sostuvo que la edad que iba a tener Pékerman para el 2030 complicaba su estadía en la selección peruana, por lo que se propuso que pueda contar con una persona que lo apoye.

"Eso cambió los planes que tenía el comité y le dijeron que tenían que analizar la situación y hablar de la edad porque, terminando el proceso del 2030, Pékerman iba a tener una edad superior a los 80 años y eso lo hacía complejo. Se armó una situación porque a nadie le gusta que se esté hablando de la edad, y se vio la posibilidad de que haya una persona al lado que pueda estar acompañándolo”, añadió.

La propuesta de Pékerman fue aceptada por la Federación: dirigía a Perú hasta cierto año y luego otro entrenador tomaría su lugar, pero no se especificó el plazo exacto de su mandato. Esta falta de claridad truncó las negociaciones.

“Sin embargo, cuando se dijo que se debía especificar hasta qué punto del contrato podía ser el técnico y cuándo entra la otra persona -que ya estaba definido-, Pékerman no lo definió y ya no había tanta concordancia en lo que hablaba una parte y otra porque Pékerman quería dirigir, y asumiendo tácitamente el rol que tenía Oblitas. Tampoco se ha dado el no definitivo de Pékerman porque tengo entendido que ha pedido tres días más para pensarlo, pero la FPF siente que trastoca los planes porque no hay una fecha hasta cuándo puede dirigir y cuándo asumiría el reemplazo", sentenció.

¿Qué partidos le restan a la selección peruana en las Eliminatorias?

A la selección peruana le quedan seis encuentros en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.