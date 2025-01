Sorteo playoffs de la Champions League 2024-25: ¿a qué hora y dónde ver ONLINE el camino a octavos de final?

La UEFA Champions League 2024-25 se prepara para su emocionante fase de playoffs, en la cual equipos de renombre como Real Madrid y Manchester City lucharán por un lugar en los octavos de final. Con un nuevo formato, la competencia promete ser más intensa que nunca. Tras concluir la etapa de liga, 16 clubes se enfrentarán en esta etapa eliminatoria, en que los que finalizaron entre los puestos 9 y 24 de la tabla buscarán asegurar su continuidad en el torneo. Los aficionados están ansiosos por conocer en el sorteo los emparejamientos que definirán el futuro de sus elencos favorito este viernes 31 de enero desde las 6.00 a. m. (hora peruana).

Los primeros ocho equipos en la tabla han avanzado directamente a los octavos de final, mientras que los demás deberán demostrar su valía en los playoffs. La dinámica de este nuevo formato añade un nivel adicional de emoción y rivalidad al torneo. A continuación, entérate de todos los detalles.

¿A qué hora se realizará el sorteo de los playoffs de la Champions League 2023-24?

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2024-25 se realizará este viernes 31 de enero a partir de las 6.00 a. m. (hora peruana). Conoce el horario según tu ubicación geográfica. La ceremonia se desarrollará en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

México: 5.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 a. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 7.00 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8.00 a. m.

España: 12.00 p. m.

¿Dónde ver el sorteo de los playoffs de la Champions League 2023-24?

La transmisión de la ceremonia estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Cuadro de la Champions League 2024-25 desde los playoffs a octavos hasta la final. Foto: UEFA

Equipos clasificados a los octavos de final y los playoffs

En esta edición, los primeros ocho equipos en la tabla general han avanzado directamente a los octavos de final: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa.

En cambio, los clubes que se ubicaron entre la novena y la vigésima cuarta posición competirán en los playoffs, enfrentándose en partidos de ida y vuelta para asegurar su lugar en la siguiente fase.

Atalanta

Borussia Dortmund

Real Madrid

Bayern Múnich

AC Milan

PSV

PSG

Benfica

Mónaco

Brest

Feyenoord

Juventus

Celtic

Manchester City

Sporting Lisboa

Brujas.

Mecanismo del sorteo de los playoffs

Este proceso establece dos franjas: los equipos que terminaron entre los puestos 9 y 16 serán cabezas de serie, mientras que los que ocuparon las posiciones 17 al 24 jugarán como locales en el primer partido.

Los emparejamientos se determinarán de manera que los equipos en posiciones cercanas se enfrenten entre sí, garantizando que no haya duelos entre clubes de la misma franja de posiciones. Además, no hay restricciones con los clubes de la misma federación. Esto asegura una competencia justa y emocionante.

Posibles llaves de playoffs en la Champions League 2024-25

El sorteo de playoffs comprenderá cuatro bloques, en que cada club tendrá dos posibles rivales. Por ejemplo, el Real Madrid podría enfrentarse al Celtic o al Manchester City. Esta dinámica de emparejamientos promete encuentros emocionantes y sorpresas en el camino hacia los octavos de final.

¿Cuáles son las posibles llaves de playoffs en la Champions League?

