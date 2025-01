Canal confirmado del Barcelona vs Alavés por la fecha 22 de LaLiga EA Sports de España

Tras clasificar a los octavos de final de la Champions League, el Barcelona ahora se encuentra mentalizado en LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick, terceros con 42 puntos, recibirán al Alavés en el Estadio Olímpico de Montjuic este domingo 2 de febrero con la consigna de imponerse y continuar en la pelea por el liderato, que actualmente le pertenece al Real Madrid (49 unidades).

El equipo albiazul, por su parte, no la pasa bien en el torneo español y se ubica en la casilla 17 con 21 puntos. El cuadro comandado por el argentino Eduardo Coudet buscará dar el golpe de visita y sumar su sexta victoria en lo que va de la temporada. El cuadro azulgrana llega a este partido tras golear 7-1 al Valencia en el certamen doméstico y empatar 2-2 con el Atalanta por la Champions League.

¿A qué hora juegan y dónde ver Barcelona vs Alavés?

En Perú, el partido entre Barcelona vs Alavés por la fecha 22 de LaLiga se disputará este domingo 2 de febrero a partir de las 8.00 a. m. En Sudamérica, el cotejo se podrá ver a través de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO). En España, el partido será transmitido por Movistar Plus+ y DAZN. En México, se podrá ver a través de Sky Sports y Sky Sports 4K, y en Estados Unidos será televisado por ESPN Deportes.

Barcelona vs Alavés: alineaciones posibles

Estas serían las alineaciones que ambos técnicos pondrían para el partido por la liga española.

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. DT: Hansi Flick. Alavés: Owono, Tenaglia, Abqar, Diarra, Sánchez, Guevara, Benavídez, Vicente, Guridi, Conechny y Kike. DT: Eduardo Coudet.

Barcelona vs Alavés: historial reciente

Barcelona ha ganado los 5 últimos enfrentamientos que ha tenido con el Alavés.