Fabián Bustos es uno de los entrenadores que cuenta con una amplia trayectoria en el balompié sudamericano. El actual estratega de Universitario de Deportes, que logró ser campeón nacional en el año del centenario del club merengue, sorprendió al recordar su etapa como futbolista y reparó en un polémico episodio que le tocó protagonizar.

En una reciente conversación con Luis 'Cuto' Guadalupe, el estratega de 55 años mencionó que tuvo una pelea con uno de sus excompañeros durante su etapa de jugador. Incluso, remarcó que esta experiencia le sirvió en la actualidad para mantener la disciplina en los equipos que dirige.

PUEDES VER: Pep Guardiola realizó inesperada mención a Lima para explicar remontada del Manchester City ante Chelsea

Fabián Bustos recordó la vez que se peleó

Al ser consultado sobre si tuvo alguna pelea en su carrera de futbolista, el entrenador de Universitario de Deportes indicó que esto es algo habitual en el deporte. Asimismo, brindó detalles de lo acontecido.

"Sí. Quien diga que no, miente. Tenía 27 años, tuve un roce en el entrenamiento con un compañero y cuando llegamos a cambiarnos yo le dije algo, seguro no lo recuerdo (...). Los dos tuvimos la culpa. Le dije algo, me contestó mal y salió... No duró mucho (la pelea a puños), los compañeros se metieron", detalló en el programa 'La Fe de Cuto'.

"Cuando hay un buen grupo, los compañeros se meten. Para que no se rompa el ambiente. Después llegan los días de secuela, donde no saludas bien con quien te peleaste, pero después todo pasa", agregó sobre el desenlace del conflicto.

Por otra parte, el estratega argentino mencionó que este suceso le permitió implementar algunas normas para mantener el orden en los clubes que dirige. "A mí no me gusta sacarle el dinero a los jugadores, pero esto es necesario para mantener el orden en el equipo. Los jugadores se encargan de administrar ese dinero que es de donde salen las parrillas", concluyó.

¿En qué clubes dirigió Fabián Bustos?

Fabián Bustos empezó su carrera como entrenador en el fútbol ecuatoriano. Su buen desempeño le permitió asumir las riendas de escuadras como el Santos de Brasil.

Manta F.C. (Ecuador) - 2009-2010 Deportivo Quito (Ecuador) - 2011 Imbabura S.C. (Ecuador) - 2011 Técnico Universitario (Ecuador) - 2012 Macará (Ecuador) - 2012-2013 Manta F.C. (Ecuador) - 2013 Liga de Portoviejo (Ecuador) - 2014 Delfín S.C. (Ecuador) - 2015-2016 y 2018-2019 Barcelona S.C. (Ecuador) - 2020-2022 Santos F.C. (Brasil) - 2022 América Mineiro (Brasil) - 2023 Universitario de Deportes (Perú) - 2024-presente

Fabián Bustos se prepara para jugar con el Inter de Messi

Luego del triunfo de sus dirigidos en la Noche Crema 2025, Bustos se pronunció sobre el amistoso internacional que disputará Universitario ante el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

"Hermoso para Perú y Sudamérica. Viene Messi y un gran equipo, que sea una fiesta, la hinchada de la ‘U’ se lo merece. La gente que tal vez no sea de Universitario y va a venir por lo importante del partido, también se lo merece y ojalá haya estos eventos muchas veces más con otros equipos también porque es lindo para que mejoremos", sostuvo en conferencia de prensa.

¿Cuándo juegan Universitario vs Inter Miami?

El partido Universitario vs Inter Miami se jugará este miércoles 29 de enero, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate.