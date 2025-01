El último viernes 24 de enero, Universitario presentó ante su hinchada a su renovado equipo para el 2025 en la Noche Crema, evento donde también enfrentaron a la selección de Panamá, a la cual derrotaron por 2 a 1. No obstante, pese al ambiente festivo que rodeó al Estadio Monumental, el entrenador de la ‘U’, Fabián Bustos, se tomó unos minutos para dirigirse enérgicamente a la hinchada, pues considera que las críticas hacia Jean Ferrari y Manuel Barreto son desmedidas, sobre todo después de ganar el bicampeonato en el año del centenario del club.

Bustos sostuvo que, pese a que pudo cometerse algunos errores, como el caso de algunos fichajes, no es razón suficiente para darle la espalda a los dirigentes. El técnico argentino hizo un llamado para que todos los que amen al club sigan unidos como han estado hasta el momento y que apoyen al equipo para lograr el ansiado tricampeonato.

Fabián Bustos defiende a Jean Ferrari y Manuel Barreto de hinchas de Universitario

En declaraciones a la prensa luego de la Noche Crema 2025, Fabián Bustos se mostró muy enérgico frente a la serie de cuestionamientos que reciben Jean Ferrari y Manuel Barreto por parte de los hinchas de Universitario. El técnico que sacó campeón al club en 2024 considera que las críticas son desmedidas, puesto que, gracias a ellos, la ‘U’ se coronó en la Liga 1 en el año de su centenario.

“Molesta porque se cuestiona a Jean (Ferrari), se cuestiona a Manuel (Barreto) con el armado del plantel, con que faltan jugadores. El equipo ha sido bicampeón, tuvimos récord de triunfos en la historia del fútbol peruano, récord de la mejor defensa porque es a la que menos goles le han hecho en 100 años de la ‘U’”, aseveró el estratega de 55 años.

Sin embargo, Bustos detalló que no apunta al hincha que va al estadio a alentar, sino a los relacionados con la institución. “No entiendo a la gente de la ‘U’. No hablo de las críticas, pueden venir y siempre van a estar. No puedo entender que influencers, periodistas, exjugadores, dirigentes, entrenadores, cuestionen lo que hace esta dirigencia, que debe ser de las mejores que ha tenido la ‘U’, porque hemos sido bicampeones en el centenario”, agregó.

“No puede ser posible que se le cuestione a mi jefe, en este caso, obviamente que no son perfectos y que hemos tenido errores, a lo mejor en la contratación de un jugador, pero si eres bicampeón en el centenario, con toda la presión que había y marcando récords, no puedes cuestionar, tienes que apoyar. No hablo de nuestra gente, los de la ‘U’ tienen todo el derecho de decir lo que quieran”, aclaró.

¿Cuáles son los fichajes de Universitario para el 2025?

Para buscar llevarse el triampeonato de la Liga 1 y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores, Universitario realizó, hasta el momento, cinco fichajes para reforzar a su plantel. Paolo Reyna y César Inga llegaron para sumar talento a la banda izquierda ante la partida de Nelson Cabanillas y Segundo Portocarrero.

Asimismo, Miguel Vargas llegó al club para suplir la salida de Diego Romero, quien fue cedido a Banfield de Argentina. Finalmente, Jairo Vélez y Diego Churín fueron las últimas contrataciones que realizó la ‘U’ para su ataque, con la finalidad de tener mayor contundencia de cara a gol.

Por otro lado, Universitario podría realizar un fichaje más previo al inicio oficial de la temporada, pues el ecuatoriano José Carabalí podría sumarse al equipo como el último cupo de extranjero. Sin embargo, el hincha espera que se pueda realizar la contratación de Raúl Ruidíaz, que en más de un momento expresó sus ganas de volver al club de sus amores, pero cuyas pretensiones salariales parecen estar lejos del presupuesto de los cremas.