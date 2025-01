Perú perdió ante Paraguay por 2-1 en la primera fecha del Sudamericano sub 20. Foto: composición LR/captura de Chorrigolazos

Perú perdió ante Paraguay por 2-1 en la primera fecha del Sudamericano sub 20. Foto: composición LR/captura de Chorrigolazos

El exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios no se guardó sus opiniones sobre el rendimiento de Víctor Guzmán en el Sudamericano sub 20, tras la dura derrota de Perú ante Paraguay. Sus palabras reflejan la preocupación por el futuro del delantero de la Bicolor y lo que puede aportar al equipo de todos de cara a los 3 siguientes partidos de la primera fase.

La selección sub 20 comenzó su participación en el Sudamericano de esa categoría con una amarga derrota, apesar de haber iniciado el encuentro con un gol a favor. La caída ante Paraguay sembró algunas dudas en la Bicolor y las críticas no tardaron en llegar, especialmente hacia el joven delantero de Alianza Lima, Víctor Guzmán.

El análisis del ‘Chorri’ sobre el rendimiento de Víctor Guzmán en el Sudamericano sub 20

‘Chorri’ Palacios, a través de su programa streaming ‘Chorrigolazos’, analizó el desempeño de la selección peruana y no dudó en señalar a Guzmán como uno de los responsables del resultado. Su análisis se centró en la falta de efectividad del delantero, quien, a pesar de su buen biotipo, no logró destacar en el campo de juego.

“El muchacho tiene buen biotipo y todo eso, pero ahí te das cuenta que todavía le falta mucho. ¿Tiene 18 años? Ya no es un chico entonces”, empezó diciendo el exfutbolista peruano. El ‘Chorri’ también hizo hincapié en la necesidad de que Guzmán mejore aspectos técnicos fundamentales, como el cabezazo y la medición del tiempo para atacar la pelota.

“Ahí creo que ahí se quedó de no enseñarle a cabecear, de no medir el tiempo, de ir a atacar la pelota, de meter el frentazo. Él tiene que aprovechar ese biotipo que tiene. No lo hemos visto", subrayó, sugiriendo que el joven delantero debe trabajar en su desarrollo para ser más efectivo en el ataque.

‘Chorri’ y su desacuerdo con ‘Chemo’ del Solar tras no darle la oportunidad a otro delantero

Además de criticar a Guzmán, Palacios mostró su desacuerdo con la decisión del entrenador ‘Chemo’ del Solar de no darle minutos a otro delantero en el debut del equipo.

"Yo no comparto lo de 'Chemo', por qué no le dio la oportunidad al otro delantero para que pueda tener algunos minutos en el campo. Por ahí pudo haber hecho algo mejor que lo que hizo Guzmán”, apuntó.

El exfutbolista lamentó no haber visto un crecimiento en el juego de Guzmán desde un amistoso previo. “Yo lo vi en un partido de Perú ante Costa Rica en la Videna, yo dije que tenía buen biotipo y que esperaba que crezca, pero mira cuántos meses han pasado y con este debut todavía me quedo a la espera”, concluyó, dejando claro que las expectativas son altas.

El futuro de la selección peruana en el Sudamericano sub 20

Tras esta dura derrota, Perú se prepara para enfrentar a Venezuela, anfitrión del torneo, en un partido crucial para sus aspiraciones. Con la necesidad de sumar puntos, el equipo deberá mejorar su rendimiento para tener opciones de avanzar al hexagonal final, donde solo los tres primeros de cada grupo lograrán la clasificación al Mundial de la categoría.