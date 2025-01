La selección peruana se quedó sin técnico tras la salida de Jorge Fossati. La semana pasada, la Federación Peruana de Fútbol hizo oficial la desvinculación con el exentrenador de Universitario tras llegar a mutuo acuerdo. Esta partida del popular 'Nonno' abrió un abanico de posibilidades sobre quién podría reemplazarlo. Una de las posibilidades que surgió para ser el nuevo DT de Perú fue Ángel Comizzo.

Según se conoció hace unos días, el actual técnico de Atlético Grau es del gusto de la FPF, por lo que comenzó a sonar fuerte como posible sustituto de Jorge Fossati. Incluso, la Federación ya tendría un plan para no perjudicar al cuadro piurano. En medio de ello, Rafael Guarderas, actual jugador de Grau, contó que habló con el estratega argentino sobre esta posibilidad de que llegue al banquillo de la Bicolor.

¿Qué dijo Rafael Guarderas sobre Ángel Comizzo?

En una entrevista para L1 MAX, el mediocampista de 31 años señaló que ante los rumores de la llegada de Comizzo a la selección peruana, él le decía que se fuera del club a mitad de temporada. Guarderas contó que Comizzo sueña con ser técnico de Perú, ya que es un reto pendiente en su carrera que tiene.

"Empezaron a salir los rumores y le decía que al menos se vaya a mitad de año y no en medio de la Copa Sudamericana. Él respondía que sueña con ir a la selección peruana, la verdad es que le encantaría, es un reto personal que lo quiere cumplir y seguro en algún momento, creo que, lo podría lograr", manifestó.

Asimismo, indicó que la posible salida de Comizzo de la institución sería una baja dura debido a que el DT de 62 años ha venido haciendo un buen trabajo y hay altas expectativas para el 2025. Además, el volante aseveró que el plantel quisiera que se que quede y continúe el proyecto.

"El tema de Atlético Grau no nos venía nada bien que se vaya de un día a otro por el proceso y lo que se viene trabajando, por lo que hicimos el año pasado y por lo que queremos hacer este año. Así que por un lado me deja tranquilo que se vaya esfumando la posibilidad, me va a matar seguro mañana (hoy) por decir esto, La mayoría de jugadores quiere que se quede. Es un entrenador que ha sabido a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Eso lo que se ha venido viendo en Grau", agregó.

Ángel Comizzo y la condición que puso hace unos meses para ser técnico de la selección peruana

En una entrevista en noviembre del 2024 al programa streaming ‘Entre ceja y ceja’, Comizzo respondió que le encantaría dirigir a Perú, pero con la condición de que se le diga a los hinchas que no se podrá ir a una o dos Copas del Mundo.

"Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de poder salir de este pozo. (...) Estamos inmersos en un problema gravísimo en Perú. Hablo así porque yo me siento parte de esto y me siento muy arraigado. Me duelen muchas cosas que pasando", sostuvo el exarquero de la selección argentina.