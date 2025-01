El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, explicó las razones por las que el uruguayo Pablo Ceppelini no participó en los recientes amistosos del equipo en Argentina. A pesar de su llegada como refuerzo, el ‘10’ no sumó minutos en la gira de preparación.

Navarro, consultado sobre la situación del jugador, ofreció una explicación clara sobre su falta de participación en los amistosos. Además, analizó el desempeño del equipo durante la gira, enfatizando la importancia de estos partidos para el cuerpo técnico.

¿Qué dijo Franco Navarro sobre Pablo Ceppelini?

La ausencia de Pablo Ceppelini en los amistosos ha suscitado diversas especulaciones. El uruguayo, quien llegó a Alianza Lima procedente de Atlético Nacional, no ha podido debutar en los partidos de preparación. Franco Navarro aclaró que Ceppelini no presenta ninguna lesión, pero aún no se encuentra al 100 por ciento físicamente.

"En el fútbol colombiano jugó más de 40 partidos, llegó sobre la hora, está trabajando en la parte física, llegará el momento en que esté en plena condiciones para que empiece a jugar con el equipo", indicó.

El director deportivo también mencionó que la tardía incorporación del jugador al equipo ha influido en su falta de minutos. A pesar de ser un ‘10’ tradicional, el esquema utilizado por el técnico Néstor Gorosito no ha contemplado un enganche, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la posición que ocupará Ceppelini en el campo.

¿Que dijo Franco Navarro sobre la gira de Alianza Lima en Argentina?

Durante su estancia en Argentina, Alianza Lima se enfrentó a equipos de renombre como Vélez Sarsfield y Deportivo Riestra. A pesar de los resultados mixtos, el enfoque del club no se centró únicamente en ganar, sino en preparar al equipo para la exigencia de la Copa Libertadores.

El director deportivo subrayó que los amistosos son fundamentales para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de los jugadores y realice las correcciones necesarias. “No valoramos por los resultados, el equipo necesitaba jugar a nivel de Copa Libertadores”, afirmó Navarro.

Partidos de Alianza Lima en pretemporada

Después de su presentación frente a Deportivo Morón, Alianza tendrá que enfocarse en lo que será su visita a LDU de Quito en la denominada Noche Blanca 2025.

Alianza Lima 2-1 selección peruana sub-20

Alianza Lima 2-0 Emelec

Vélez Sarsfield 1-1 Alianza Lima

Vélez Sarsfield 0-1 Alianza Lima

Deportivo Riestra 2-1 Alianza Lima

Deportivo Riestra 1-0 Alianza Lima.

Deportivo Morón 2-1 Alianza Lima

LDU de Quito vs Alianza Lima | Sábado 25 de enero.

Fixture de Alianza Lima para la Liga 1 2025

Alianza Lima iniciará su camino en la Liga 1 2025 como local frente a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario donde también se disputará el primer clásico del año. Conoce el fixture completo del cuadro 'íntimo':