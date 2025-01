Partidos de Champions League EN VIVO: programación, resultados y canales de la fecha 7

Vuelve la UEFA Champions League 2024-25 luego de más de un mes de ausencia. Este martes 21 y miércoles 22 de enero se llevará a cabo la séptima y penúltima fecha de la Fase de la Liga de la Liga de Campeones, que tiene como único líder al Liverpool FC de Inglaterra, seguido del FC Barcelona, Arsenal y Bayer Leverkusen. En la siguiente nota podrás repasar los mejores duelos, así como también la hora de cada enfrentamiento y canales de transmisión.

Este martes 21 de enero tenemos encuentros más que atractivos, como por ejemplo el Liverpool vs Lille. Los Reds buscarán sellar su pase a la siguiente ronda y asegurar el primer lugar en la tabla de posiciones; luego, Benfica vs Barcelona se enfrentarán en Portugal. Los encarnados necesitan una victoria para colarse entre los ocho mejores, mientras que los culés no quieren perderle el paso a los reds; luego también tenemos el Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen. Ambos clubes con grandes chances de conseguir un cupo directo.

El miércoles 22 de enero, tendremos otros partidazos como el PSG vs Manchester City. Tanto parisinos como ciudadanos se encuentran fuera de la clasificación directa y muy por debajo en la tabla de posiciones, por lo que buscarán una victoria cuanto antes; luego está el Real Madrid vs RB Salzburgo. Los merengues también aspiran a ganar y escalar puestos en la UEFA Champions League.

Partidos de hoy, Champions League

Martes 21 de enero

Mónaco vs Aston Villa | 12.45 p. m. | ESPN y Disney Plus

Atalanta vs Sturm | 12.45 p. m. | ESPN 2 y Disney Plus

Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen | 3.00 p. m. | ESPN 7 y Disney Plus

Benfica vs Barcelona | 3.00 p. m. | ESPN 2 y Disney plus

Estrella Roja vs PSV | 3.00 p. m. | ESPN 4 y Disney Plus

Liverpool vs Lille | 3.00 p. m. | ESPN y Disney Plus

Brujas vs Juventus | 3.00 p. m. | ESPN 5 y Disney Plus

Slovan Bratislava vs Stuttgart | 3.00 p. m. | ESPN 6 y Disney Plus

Bolonia vs Borussia Dortmund | 3.00 p. m. | ESPN 3 y Disney Plus.

Miércoles 22 de enero

RB Leipzig vs Sporting Lisboa | 12.45 p. m. | ESPN 2 y Disney Plus

Shakhtar Donetsk vs Brest | 1245 p. m. | ESPN y Disney Plus

Sparta Praga vs Inter de Milán | 3.00 p. m. | ESPN 7 y Disney Plus

Feyenoord vs Bayern Múnich | 3.00 p. m. | ESPN 3 y Disney Plus

Arsenal vs Dinamo Zagreb | 3.00 p. m. | ESPN 5 y Disney Plus

AC Milan vs Girona | 3.00 p. m. | ESPN 4 y Disney Plus

PSG vs Manchester City | 3.00 p. m. | ESPN y Disney Plus

Real Madrid vs RB Salzburgo | 3.00 p. m. | ESPN 2 y Disney Plus

Celtic vs Young Boys | 3.00 p. m. | ESPN 6 y Disney Plus.

Tabla de posiciones UEFA Champions League

Tabla de posiciones de la Champions League 2024-25 previo a la fecha 7. Foto: FootRankings/X

¿Cómo se juega la Champions League 2024-25?

La primera fase de esta Champions League 2024-25, denominada liguilla, se juega a ocho jornadas. Los equipos clasificados en los puestos 1 al 8 de la tabla de posiciones tras esta etapa avanzarán de forma directa a los octavos de final, mientras que los ubicados de la casilla 9 al 24 disputarán una ronda de playoffs entre sí.