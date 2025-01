Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 7 de la Champions League?

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen EN VIVO por la Champions League? El estadio Riyadh Air Metropolitano será escenario del duelo entre españoles y alemanes que se disputará el martes 21 de enero de 2025 a las 9.00 p. m. (hora de España). Disney Plus se encargará de la emisión de este cotejo, mientras que La República Deportes hará una cobertura especial para brindarte todos los detalles y el minuto a minuto del partido.

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen por la Champions League?

El partido entre Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen se disputará el martes 21 de enero de 2025. Este enfrentamiento corresponde a la fecha 7 de la fase de grupos de la Champions League, un momento decisivo para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a las rondas eliminatorias sin pasar por los playoffs.

La jornada promete ser intensa, ya que los colchoneros buscarán aprovechar su localía en el estadio Riyadh Air Metropolitano para sumar puntos vitales. Por su parte, el Leverkusen intentará mantener su buen momento y asaltar uno de los estadios más complicados de Europa.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen?

El enfrentamiento entre Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen comenzará a las 9.00 p. m. (hora local de España). En caso vivas en Latinoamérica y no quieres perderte ningún detalle de este emocionante partido, que promete estar repleto de goles, a continuación te brindamos con los horarios para diferentes países:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Bayern Leverkusen EN VIVO?

Los seguidores de la Champions League podrán ver Atlético de Madrid vs Bayern Leverkusen EN VIVO a través de Movistar Plus+ en España. En Latinoamérica, la transmisión estará disponible únicamente en streaming a través de la plataforma de Disney Plus, que cuenta con el contenido completo de ESPN para esta parte del mundo.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs Bayern Leverkusen ONLINE y GRATIS?

Si no tienes suscripción en Disney Plus, pero no quieres perderte el Atlético de Madrid vs Bayern Leverkusen, podrás hacerlo totalmente gratis a través de La República Deportes. Aquí encontrarás una cobertura completa de la nueva fecha de la Champions League, con todos los detalles de la previa, así como el minuto a minuto del enfrentamiento.

Atlético de Madrid vs Bayern Leverkusen: alineaciones posibles

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán; Rodrigo De Paul, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Samuel Lino; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Javi Galán; Rodrigo De Paul, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Samuel Lino; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Nordi Mukiele; Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Granit Xhaka, Piero Hincapié; Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo, Patrick Schick.

Atlético de Madrid vs Bayern Leverkusen: pronóstico

Según Forebet, página especializada en pronósticos deportivos, el resultado con mayor probabilidad de concretarse es el empate 2 a 2, que cuenta con 40% de opciones. El otro resultado posible es la victoria de Atlético de Madrid, con 35%, mientras que una victoria de Bayer Leverkusen tiene 25% de chances.