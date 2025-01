Canal confirmado de Real Madrid vs Red Bull Salzburg por la Champions League 2024-25

Real Madrid ha recuperado la sonrisa tras sus últimas victorias en competencias locales (Copa del Rey y LaLiga). Ahora, al club merengue le toca alzar cabeza también por la Champions League, torneo en el cual su rendimiento irregular lo tiene en la cuerda floja. Con apenas 9 puntos, en el puesto 20 de la clasificación general, el cuadro madridista está muy cerca de la zona de eliminados.

En esta fecha 7, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tendrá la ventaja de jugar como local ante el Red Bull Salzburg, cuya campaña en esta competencia es una de las peores. Los toros rojos prácticamente ya no tienen chance alguna de seguir en carrera, de modo que no deberían suponer mayr problema para los merengues.

Canal confirmado de Real Madrid vs Red Bull Salzburg

Dependiendo del país en el que te ubiques, tendrás que sintonizar los siguientes canales para ver el Real Madrid vs Red Bull Salzburg.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN 2

Brasil: TNT, Max

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN 2

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN 2

México: Caliente TV

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: Unimás, TUDN, ViX Premium

España: Movistar+.

¿Cómo ver Real Madrid vs Red Bull Salzburg vía ESPN 2 en Perú?

Si estás en Perú y deseas ver el Real Madrid vs Red Bull Salzburg por la señal de ESPN 2, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador de tu preferencia.

Movistar TV: canal 16 (SD) y 716 (HD)

Claro TV: canal 69 (SD) y 520 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Best Cable: canal 61.

¿Dónde ver Real Madrid vs Red Bull Salzburg ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs Red Bull Salzburgo por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus. En esta plataforma tendrás acceso a todos los partidos de la Champions League.

Historial de Real Madrid vs Red Bull Salzburg

Hasta ahora, Real Madrid y Red Bull Salzburg solo se han enfrentado una vez, por un partido amistoso. Aquel único cruce entre ambos clubes se jugó el 7 de agosto del 2019 y el resultado fue victoria 1-0 para la escuadra española.

Árbitro de Real Madrid vs Red Bull Salzburg

Compuesta por réferis suecos en cancha y neerlandeses en la cabina del VAR, así quedó conformada la terna arbitral del Real Madrid vs Red Bull Salzburg.