En la previa del partido entre Real Madrid vs RB Salzburgo por la séptima fecha de la Champions League 2024-25, Carlo Ancelotti estuvo presente en conferencia de prensa, donde no solo habló sobre el rival de turno que enfrentarán en el Santiago Bernabéu, sino también para referirse a los rumores que señalaban que había decidido dejar la Casa Blanca para finales de temporada.

Según informaron diarios españoles, el estratega italiano le había comunicado al presidente Florentino Pérez su decisión de dejar el Real Madrid una vez culmine la temporada actual. Sin embargo, fue el propio Carlo Ancelotti quien dejó en claro que esta es una acción que no la tomará él, nunca en su vida.

¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre dejar el Real Madrid?

"Quiero ser muy claro, la fecha de salida de este club no la voy a decidir yo, nunca, nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará ese día, ¿pero cuándo será? No lo sé. Puede ser mañana después del partido, puede ser el próximo partido, en un año, en cinco años, no lo sé. Tengo un objetivo con Florentino, que se va a quedar por cuatro años y él me conoce muy bien. El objetivo es alcanzar los cuatro años con Florentino, así podemos hacer una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo", declaró el italiano.

Luego, Ancelotti añadió lo siguiente: "Si hablamos de querido, yo me siento muy querido en todos los aspectos, por la afición, el club y a nivel mediático me siento querido"

En cuanto al choque ante Salzburgo, el entrenador del Real Madrid lo consideró como un duelo vital: "Es un partido importante. Falta poco para que se cierre la primera parte de la Champions League y tenemos que sumar puntos para ver dónde nos quedamos en la clasificación. Mañana será vital en todos los sentidos y lo intentaremos como lo hemos hecho en los últimos duelos".

¿Cuándo jugarán Real Madrid vs RB Salzburgo?

En esta fecha 7, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tendrá la ventaja de jugar como local ante el Red Bull Salzburg, cuya campaña en esta competencia es una de las peores. Los toros rojos prácticamente ya no tienen chance alguna de seguir en carrera, de modo que no deberían suponer mayor problema para los merengues. El duelo está pactado para este miércoles 22 de enero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y será televisado por ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney Plus.