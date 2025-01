Esta tarde, se celebró una reunión entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes de la Liga 1 para abordar asuntos pendientes y problemas por resolver de cara a la temporada 2025. En ese contexto, Jean Ferrari ofreció declaraciones al salir de la junta y reveló lo que Agustín Lozano, presidente de la FPF, les comunicó sobre los derechos televisivos y el inicio del Torneo Apertura.

El administrador del cuadro crema señaló que el mandamás del máximo ente del fútbol peruano le confirmó que la fecha de inicio del torneo local se mantendrá de acuerdo a lo programado.

¿Qué dijo Jean Ferrari tras reunión con la FPF?

"Hay al parecer un tema de incumplimientos, no solo como un equipo, sino con varios equipos. Eso está llevando a tener que tomar decisiones, lo que sí ha sido enfático el presidente de la federación es que el campeonato se mantiene firme en el inicio. Las alternativas de solución se tiene que dar en función de que se resuelve o no se resuelve el acuerdo. Así que, según lo que se ha planteado en la mesa, la carta de garantía de parte de la empresa 1190 ya no está", manifestó.

1190 Sports se pronunció sobre posible salida de las transmisiones de la Liga 1

Este lunes 20 de enero, 1190 Sports publicó un comunicado de prensa, en el que indicó que harán respetar su contrato con la FPF sobre los derechos de transmisión de la Liga 1 2025.

"Los derechos adquiridos por 1190 Sports, según lo establecido en el Contrato de Licencia de la Liga 1, se apoyan en un modelo centralizado -definido en Asamblea de Bases y respaldado por las entidades más importantes del fútbol internacional como FIFA y CONMEBOL y avalado por el TAS- en el que los clubes ceden sus derechos a la FPF y ésta se encarga de su comercialización. Cabe mencionar que este esquema no contempla desvinculaciones individuales por parte de los clubes, ya que precisamente el modelo garantiza la gestión unificada respecto

a los derechos de la Liga", se lee en una parte de la misiva.

"La compañía en más de una oportunidad ha dejadoconstancia,a por vías formales, de una serie de incumplimientos, modificaciones e impedimentos surgidos a lo largo de los dos años de operación que han afectado y continúan desafiando la óptima ejecución e institucionalidad del contrato. Estos son parte de una negociación que está en curso, no obstante, 1190 Sports continuará cumpliendo con los plazos y lineamientos que el contrato prevé y establece desde el inicio", agregan.

¿Hasta cuándo 1190 Sports tiene los derechos de televisión de la Liga 1?

El organismo presidido por Agustín Lozano cedió los derechos audiovisuales de la Liga 1 a 1190 Sports, a través de la señal de L1 MAX, desde la temporada 2023 hasta el 2035.