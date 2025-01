Ya se sorteó el fixture de la Liga 1 2025. El Torneo Apertura empezará este 7 de febrero. Sin embargo, en medio de este contexto, Sergio Ludueña, administrador de Cienciano, brindó una entrevista y criticó duramente a 1190 Sports por la falta de pagos por los derechos de transmisión.

El dirigente señaló que esta empresa le debe a cuatro equipos del certamen local y que planea reducir los ingresos de los clubes en 30 por ciento para esta temporada.

¿Qué dijo el administrador de Cienciano sobre 1190 Sports?

En declaraciones para RPP, Sergio Ludueña contó que 1190 Sports le debe a Cienciano el monto correspondiente a los derechos de transmisión de noviembre y diciembre.

"Estamos incómodos porque los compromisos pactados con 1190 no se cumplen. Nos están debiendo el 70 por ciento del mes de noviembre. La primera conversación que tuvimos es que estaban evaluando reducir los ingresos en un 30 por ciento", indicó.

"1190, con lo que viene sucediendo, no es una empresa seria. Hay equipos que no cobran cuatro meses. Hemos pedido una garantía para que 1190 cumpla con todos sus compromisos contractuales. El dinero no está en el fideicomiso. Si fuera así, hubiéramos cobrado. Nos deben el 70% de noviembre, nos deben diciembre y ahora viene enero", agregó.

PUEDES VER: Canal confirmado de Universitario de Deportes vs Junior por el primer amistoso del club crema en pretemporada

¿Cuándo debuta Cienciano en la Liga 1 2025?

Cienciano jugará ante ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Este duelo se disputará el 7 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco, y será transmitido por la señal de L1 Max.

Programación fecha 1 de la Liga 1 2025

Así se jugará la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Atlético Grau vs Ayacucho FC

Alianza Lima vs Cusco FC

Comerciantes Unidos vs Universitario

Alianza Universidad vs Sporting Cristal

FBC Melgar vs UTC

Sport Huancayo vs Alianza Atlético Sullana

Sport Boys vs Juan Pablo II

Cienciano vs ADT

Los Chankas vs Dep. Garcilaso

Descansa: Binacional.

Programación fecha 2 de la Liga 1 2025

ADT vs. Atlético Grau

Juan Pablo II vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. Sport Boys

UTC vs. Binacional

Cusco FC vs. Melgar

Alianza Atlético vs. Alianza Lima

Ayacucho FC vs. Alianza Universidad

Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Universitario vs. Cienciano

Descansa: Los Chankas

Programación de la fecha 3 de la Liga 1 2025

Atlético Grau vs. Universitario

Sport Boys vs. Ayacucho FC

Cienciano vs. Garcilaso

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Binacional vs. Cusco FC

Alianza Universidad vs. ADT

Melgar vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Los Chankas

UTC descansa

¿Qué equipos jugarán la Liga 1 Te Apuesto 2025?