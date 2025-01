Continúa la jornada de la Champions League 2024-2025. En el Estadio da Luz, Barcelona y Benfica se medirán por la fecha 7 de la Fase Liga del torneo más importante a nivel de clubes de Europa. El partido está programado para este martes 21 de enero y los resultados de esta jornada ya irán definiendo a los clasificados a los octavos de final.

Actualmente, Barcelona se ubica en la segunda posición con 15 puntos y si gana, prácticamente aseguraría su pase a los octavos de final. En el caso del Benfica, el equipo portugués se encuentra actualmente en la decimoquinta casilla con 10 unidades, por lo que una victoria los metería en la pelea para llegar a puestos de clasificación directa.

Barcelona vs Benfica: alineación posible del Barza

Este sería el once titular por el que apueste Hansi Flick. El Barcelona cuenta con 4 lesionados: Ter Stegen, (28) Marc Bernal, (5) Íñigo Martínez y (20) Dani Olmo.

Barcelona: Peña, Koundé, Pau Cubarsí, Araujo, Balde, Casadó, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Barcelona vs Benfica: alineación posible de Las Águilas

Benfica: Soares, Bah, Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Arthur y Ángel Di María.

¿A qué hora juegan y dónde ver Barcelona vs Benfica?

En Perú, el compromiso entre Barcelona vs Benfica comenzará desde las 3.00 p. m. y se podrá ver a través de ESPN 2. En Argentina y Chile, este encuentro será transmitido por ESPN. Además, también podrás seguirlo vía streaming por la plataforma de Disney Plus.

Barcelona vs Benfica: convocados del Barza

Esta es la nómina oficial de convocados por Hansi Flick en el Barcelona.

Convocados del Barcelona para enfrentar a Benfica. Foto: FC Barcelona

Barcelona vs Benfica: historial reciente

De los últimos 5 cruces por Champions League, Barcelona ha ganado 2 veces y Benfica solo una vez.

Barcelona 0-0 Benfica | 23 de noviembre del 2021

Benfica 3-0 Barcelona | 29 de septiembre del 2021

Benfica 3-0 Barcelona | 29 de septiembre del 2021
Barcelona 0-0 Benfica | 5 de diciembre del 2012

Benfica 0-2 Barcelona | 2 de octubre del 2012

Barcelona 2-0 Benfica | 5 de abril del 2006

¿Cómo ver Barcelona vs Benfica ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Benfica por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.