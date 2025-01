Raúl Ruidíaz se 'regala' a Universitario para la temporada 2025: "Si me llaman, claro que les contesto"

Universitario de Deportes viene realizando una pequeña gira por Colombia para llegar de la mejor forma al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. En medio de ello, Raúl Ruidíaz brindó una entrevista y señaló que está dispuesto a volver al cuadro crema para la temporada 2025.

Esto ha generado mucha ilusión en los hinchas del club merengue, quienes, en las diversas redes sociales, han pedido a la dirigencia que se contacten con la 'Pulga' y lo fichen para reforzar su ataque.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre volver a Universitario?

En una entrevista para el programa de YouTube 'Y uno feliz', Raúl Ruidíaz manifestó su deseo de negociar su retorno al cuadro crema si es que la dirigencia lo llama.

"El problema no es el dinero, yo sí quiero jugar en la 'U'. Hoy, 15 de enero, si la ‘U’ me llama, claro que les contesto. A mí me encantaría volver, pero la pelota ya no está en mi cancha", manifestó.

Raúl Ruidíaz reveló por qué se alejó de la selección peruana

En otra entrevista para L1 Max, Raúl Ruidíaz contó que tuvo que rechazar el llamado a la selección peruana debido a un problema de salud que sufrió su menor hijo.

"Fossati me llamó y me dijo que había la opción de ir a la selección. Pero yo dije que no, porque mi hijo nació con un problema en el corazón. No me voy a alejar de mi familia, quiero estar con mi familia y con mis hijos. La decisión fue familiar", reveló.

Manuel Barreto habló sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario

En una entrevista para RPP, Manuel Barreto, gerente deportivo del conjunto de Ate, contó que negoció con Raúl Ruidíaz para que vista la camiseta crema en el 2025, pero que no se pudo concretar su fichaje. Además, señaló que no pueden comprometer la estabilidad económica del club.

"Me acerqué la primera vez a mitad de año, cuando era el centenario. Es cierto que llegamos a un acuerdo, pero al final no se pudo desligar de su club. El objetivo de traer a Raúl era el momento que se jugaba y la necesidad que la ‘U’ salga campeón en su centenario", declaró.

"Con el primer representante con el que hablé para alguna transferencia, fue con el de Raúl Ruidíaz, porque queríamos que venga en esta temporada (2025), eso fue el 1 de noviembre. Tenemos que entender qué significa una prioridad. Seguimos tratando de darle la forma, pero no se pudo. Llegamos a un punto en el que no alcanzamos las expectativas que tenía en su momento Raúl, pero no las alcanzamos porque lo último que haremos es comprometer la estabilidad del club", agregó el dirigente.