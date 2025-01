El regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario era un sueño que los hinchas cremas ansiaban ver cumplido el 2024, año del centenario del club. Sin embargo, las negociaciones entre ambas partes no llegaron a buen puerto, tal como contó el delantero en una reciente entrevista. La ‘Pulga’ no pudo evitar su desilusión tras no llegar al club de sus amores y considera que la institución que maneja Jean Ferrari no hizo lo suficiente para contar con él para la próxima temporada.

Estas palabras de Ruidíaz tuvieron una rápida respuesta por parte de Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, que explicó que si bien hubo conversaciones formales con el delantero, el club priorizó su sostenibilidad económica por encima del deseo de fichar a la ‘Pulga’. Asimismo, el exfutbolista señaló que la ‘U’ no cumplió las expectativas monetarias del atacante pese a que la oferta era muy “competitiva”.

Manuel Barreto señala que Universitario no cumplió las expectativas económicas de Raúl Ruidíaz

El nombre de Raúl Ruidíaz resonó con fuerza durante todo el 2024 como uno de los posibles fichajes estrella de Universitario para el año de su centenario. La hinchada lo veía como el candidato ideal para reforzar al bicampeón peruano en un año tan especial; no obstante, desde el inicio de las negociaciones, las expectativas económicas del jugador chocaron con las limitaciones presupuestarias del club.

“Me acerqué la primera vez a mitad de año, cuando era el centenario. Es cierto que llegamos a un acuerdo, pero al final no se pudo desligar de su club. El objetivo de traer a Raúl era el momento que se jugaba y la necesidad que la ‘U’ salga campeón en su centenario”, inició Barreto en conversación con ‘Fútbol como cancha’, de RPP.

“La ‘U’ sale bicampeón, por lo que tuvimos que comprar el pase de Edison Flores, renovar a algunos jugadores que han sido figuras. Evidentemente, el presupuesto que tuvimos a mitad de año ya no lo teníamos porque lo comprometimos con los que salieron bicampeones”, explicó el dirigente ‘crema’.

“Con el primer representante con el que hablé para alguna transferencia, fue con el de Raúl Ruidíaz, porque queríamos que venga en esta temporada (2025), eso fue el 1 de noviembre. Tenemos que entender qué significa una prioridad. Seguimos tratando de darle la forma, pero no se pudo. Llegamos a un punto en el que no alcanzamos las expectativas que tenía en su momento Raúl, pero no las alcanzamos porque lo último que haremos es comprometer la estabilidad del club”.

“No podemos nosotros volver a lo que era la ‘U’ antes y lo que llevó a la ‘U’ al mal momento por el que ha pasado por tantos años. La oferta que nosotros le ofrecimos, para mí, era súper competitiva. No se pudo y no íbamos a comprometer todo lo que se ha avanzado, no vamos a volver al pasado, no vamos a ser irresponsables. Hay un plan de viabilidad que hay que cumplir”, concluyó.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre su frustrada llegada a Universitario?

Previo a las declaraciones de Barreto, Raúl Ruidíaz dio su versión de los hechos en una entrevista con L1 Radio. El delantero reveló que en diciembre de 2024 existió un acuerdo verbal con Universitario, lo que lo llevó incluso a rechazar dos ofertas concretas de la MLS. Sin embargo, tras ese contacto inicial, no recibió más comunicaciones por parte del club.

“Hubo un acercamiento, una negociación en diciembre. Creo que fue en la quincena de diciembre, donde en la que yo dejé pasar dos opciones fijas en la MLS, pero no llegamos a un acuerdo. El año del centenario, que yo pedí mi renuncia al Seattle, no se dio. No tuve contrato, era todo palabra. Se llegó a un acuerdo, pero el club no me dejó salir porque quería que acabara mi contrato y salir bien”, inició la ‘Pulga’.

“Todo es parte de una negociación. Si antes hubo un número, y luego pasan tres meses, te vas abajo, números arriba, números abajo, es parte de una negociación encontrar un punto medio. Pero siento que el equipo que te quiere siempre va a buscar la manera, va a buscar la forma. Desde ahí no se levantó el teléfono y ya está”, lamentó el atacante de 34 años.