Hace unas semanas, Alianza Lima anunció de manera oficial la salida de Catriel Cabellos. Tras ello, se conoció que el habilidoso volante de la selección peruana tenía todo acordado para llegar a Sporting Cristal. Sin embargo, a pesar del acercamiento entre ambas partes, y bajo la aprobación de Racing de Argentina, club que tiene el pase del jugador, el mediocampista aún no ha sido anunciado como refuerzo.

No obstante, a pesar de esta situación, Catriel Cabellos viene entrenando con Sporting Cristal y ya ha jugado algunos partidos de práctica como parte de la pretemporada. En una entrevista reciente para L1 MAX, Gustavo Zevallos, director deportivo del club rimense, se pronunció sobre el tema.

¿Qué dijo el director deportivo de Sporting Cristal sobre Catriel Cabellos?

El directivo del conjunto bajopontino aseguró que en los próximos días Catriel Cabellos será anunciado como fichaje para la siguiente temporada. Zevallos precisó que aún el volante no ha firmado y que la demora se debe "por documentos y otros temas".

"Estamos cerrando el tema. No puedo dar mayor información. Creo que en estos días eso se va a concretar y lo vamos a presentar como corresponde. Siempre hay demoras por documentos y otros temas. Él ya está con nosotros. Una vez que esté todo finalmente firmado vamos a presentarlo. Por el momento, sería el último refuerzo", sostuvo.

¿Qué dijo Catriel Cabellos sobre su futuro tras salir de Alianza Lima?

En la ceremonia de premiación de la Liga 1, Catriel Cabellos se mostró feliz por el tiempo de juego que tuvo en Alianza Lima y por haber sido nominado como jugador revelación del fútbol peruano.

"Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí (jugador revelación). Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos", declaró.

"Estoy entrenando, estoy dando todo de mí y aún no sé mi futuro, no está definido, pero por ahora sigo acá en Lima. No sabría decir (fecha límite), pero sí hubo ofertas", sentenció.

¿Cuánto vale el pase de Catriel Cabellos en la actualidad?

Según el portal Transfermarkt, el valor de mercado de Catriel Cabellos es de un millón de euros. Durante la última temporada, su valor de mercado aumentó significativamente, considerando que antes de unirse a Alianza Lima estaba valorado en 300.000 euros.