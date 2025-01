Durante las primeras semanas del 2025, Raúl Ruidíaz fue abordado por diversos programas de televisión y podcast de YouTube para que aclare su frustrada llegada a Universitario. La ‘Pulga’ aseveró que, pese a que estaba dispuesto a negociar su llegada, el club no se volvió a comunicar con él, algo que lo desilusionó. Asimismo, apuntó que continúa con todas las ganas de jugar por el equipo de sus amores, el cual dejó por última vez en 2016.

Sin embargo, dejó en claro que, si bien desea jugar con la camiseta crema, no lo haría por un sueldo bajo, ya que los más de 150 goles que marcó en el exterior valen un mayor esfuerzo económico. En una reciente entrevista, el máximo anotador de la historia de Seattle Sounders dio una sarcástica respuesta sobre si estaría dispuesto a ganar 20.000 dólares en Universitario.

Raúl Ruidíaz pide más de 20.000 dólares para llegar a Universitario

En diálogo con el programa de YouTube ‘Y Uno Feliz’, Raúl Ruidíaz respondió de forma sarcástica a la pregunta de uno de los fanáticos del programa, quien le consultó sobre si aceptaría un contrato de 20.000 dólares por parte de Universitario. La ‘Pulga’ atinó a reírse como muestra de incredulidad ante el comentario e indicó que los más de 150 goles en el extranjero son justificación para que le ofrezcan un sueldo mayor.

“Raúl, considerando tu trayectoria y el cariño que la hinchada de Universitario tiene por ti, si el club te ofreciera un contrato de 20 mil mensual, ¿aceptarías? ¿Qué factores influirían en tu decisión?”, fue la pregunta del usuario. Frente a ello, Ruidíaz respondió entre risas: “No seas malo, pues. Entonces, ¿por las hue*** he hecho 150 goles afuera?”.

Los conductores del programa apoyaron al atacante y aseguraron que, si bien fue una pregunta periodística, su podcast no es un espacio para hacer ese tipo de preguntas. Asimismo, dieron a conocer que las demás personas que se encontraban en la transmisión replicaron la interrogante y se mostraron en desacuerdo con que ese sea el posible sueldo de Ruidíaz en la ‘U’.

Raúl Ruidíaz quiere jugar en Universitario el 2025

En otro momento de la entrevista, Raúl Ruidíaz señaló que está dispuesto a negociar su fichaje por Universitario para la temporada 2025, que está a pocas semanas de iniciar. Incluso, aseveró que el problema no es económico; no obstante, la decisión final no depende de él y deslizó que son los dirigentes de la ‘U’ los que tienen la última palabra.

“No se trata de dinero, yo quiero ir a Universitario, me encantaría volver. Hoy, 15 de enero, si me llaman, claro que les contesto, cómo no voy a responder. La pelota nunca estuvo en mi cancha, estuvo en la cancha de la ‘U’”, señaló.

Manuel Barreto reveló por qué no contrató a Raúl Ruidíaz en Universitario

Previo a las recientes declaraciones de la ‘Pulga’, Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, dio detalles del por qué no volvieron a llamar a Raúl Ruidíaz. En comunicación con RPP, Barreto aseguró que el club no cumplió con las expectativas económicas del delantero y que la ‘U’ no está dispuesta a hacer locuras en cuanto a inversión, pues no quiere desestabilizar a la institución.

“Con el primer representante con el que hablé para alguna transferencia, fue con el de Raúl Ruidíaz, porque queríamos que venga en esta temporada (2025), eso fue el 1 de noviembre. Tenemos que entender qué significa una prioridad. Seguimos tratando de darle la forma, pero no se pudo. Llegamos a un punto en el que no alcanzamos las expectativas que tenía en su momento Raúl, pero no las alcanzamos porque lo último que haremos es comprometer la estabilidad del club”, indicó.

“No podemos nosotros volver a lo que era la ‘U’ antes y lo que llevó a la ‘U’ al mal momento por el que ha pasado por tantos años. La oferta que nosotros le ofrecimos, para mí, era súper competitiva. No se pudo y no íbamos a comprometer todo lo que se ha avanzado, no vamos a volver al pasado, no vamos a ser irresponsables. Hay un plan de viabilidad que hay que cumplir”, aseveró el dirigente.