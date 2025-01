Raúl Ruidíaz se desligó a finales de 2024 del Seattle Sounders, equipo de la MLS donde jugó durante siete temporadas, lo que ilusionó a la hinchada de Universitario con el retorno de la ‘Pulga’ después de nueve años. Lamentablemente, el club no llegó a un acuerdo con el jugador y su regreso a Ate tardará más de lo esperado, lo cual generó una profunda tristeza en Ruidíaz, quien manifestó sus ganas por regresar, pues su hinchaje por la ‘U’ es muy grande, pasión que comparte con sus hijos, quienes le pidieron volver al Perú.

Asimismo, el jugador de 34 años reveló que extraña algo de Universitario que no vio ni en México ni en Estados Unidos, países por los que paseó su talento en clubes como Morelia y el ‘Rave Green’. Según Ruidíaz, el aliento de la hinchada ‘crema’ es incomparable, ya que muestran una pasión no muy vista en otros países y que es el sello distintivo de la ‘U’.

Raúl Ruidíaz confiesa que extraña a la hinchada de Universitario

En entrevista exclusiva con L1 Radio, Raúl Ruidíaz reveló que lo que extraña más de Universitario es su hinchada, ya que demuestran una pasión que no vio en países como México o Estados Unidos, lugares donde jugó. La ‘Pulga’ también señaló que el ambiente de los partidos en el Estadio Monumental es incomparable y que el aliento de la Trinchera Norte es inigualable.

“Extraño a la Trinchera, extraño lo que se vive, el Estadio Monumental, los partidos, cómo alienta la gente, todo eso. He estado en México, Morelia, olvídate, no sabes lo que era, en la MLS es totalmente diferente, no hay tanta pasión, pero la pasión de la Trinchera para mí es espectacular”, indicó Ruidíaz, que llegó a Universitario por primera vez en 2009, proveniente de América Cochahuayco.

Además, el futbolista, que también vistió la camiseta de Melgar en el fútbol peruano, reiteró su hinchaje por Universitario, un amor que se encargó de transmitir a sus hijos y a otros miembros de su familia. Ruidíaz también precisó que estar lejos del país hizo que tuviera un lazo más cercano con el club de sus amores, ya que lo llevó a seguir con mayor intensidad la actualidad del equipo.

“Yo soy hinchaza de la ‘U’. Es más, ahora de lejos, lo seguí más. Les enseñé a mis hijos a ser hinchas de la ‘U’, mis sobrinos también. Mi hijo mayor me decía para que regrese, él ama Perú, quiere estar acá, es igual a mí”, apuntó la ‘Pulga’, que jugó hasta en tres momentos con la camiseta ‘crema’: en 2009-2011, 2013-2014 y 2015-2016.

Raúl Ruidíaz lamenta no haber llegado a un acuerdo para jugar en Universitario

En otro momento de la entrevista, Raúl Ruidíaz dio detalles acerca de su frustrado fichaje por Universitario, pese a que actualmente se encuentra sin equipo. Según indicó el delantero, el club lo contactó cuando aún tenía contrato de Seattle Sounders; sin embargo, cuando se desligó, no lo volvieron a llamar para entablar una negociación.

“Hubo un acercamiento, una negociación en diciembre. Creo que fue en la quincena de diciembre, donde en la que yo dejé pasar dos opciones fijas en la MLS por (esperar a la ‘U’), pero no llegamos a un acuerdo. El año del centenario, que yo pedí mi renuncia al Seattle, no se dio. No (tuve contrato), era todo palabra. Se llegó a un acuerdo, pero el club no me dejó salir porque quería que acabara mi contrato y salir bien”, aclaró.

“Todo es parte de una negociación. Si hace tres meses hubo un número, y luego pasan tres meses, te vas abajo, números arriba, números abajo, es parte de una negociación encontrar un punto medio. Pero siento que el equipo que te quiere siempre va a buscar la manera, va a buscar la forma. Desde ahí no se levantó el teléfono y ya está”, detalló el atacante.