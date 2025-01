Raúl Ruidíaz atraviesa días decisivos en su carrera. El delantero peruano está definiendo su siguiente destino luego de poner punto final a su etapa en Seattle Sounders de Estados Unidos. En medio de este contexto, la 'Pulga' brindó una entrevista y reveló que tuvo la oportunidad de volver a Universitario a fines del año pasado, pero no se pudo llegar a un acuerdo.

El atacante fue uno de los jugadores más pedidos por la hinchada por todo el 2024. El propio futbolista contó que existió la posibilidad de regresar a su casa, pero no volvieron a llamarlo tras el último contacto que mantuvieron en diciembre. Ahora está en busca de su nuevo equipo de cara a esta nueva temporada.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre su frustrado regreso a Universitario?

En conversación con el periodista Gustavo Peralta, de L1 Radio, Raúl Ruidíaz brindó detalles de su frustrado arribo a Universitario. El '9' señaló que rechazó propuestas de las MLS por volver a la 'U', pero no se llegó a un buen puerto.

"Hubo un acercamiento, una negociación en diciembre. Creo que fue en la quincena de diciembre, donde en la que yo dejé pasar dos opciones fijas en la MLS por (esperar a la 'U'), pero no llegamos a un acuerdo. El año del centenario, que yo pedí mi renuncia al Seattle, no se dio. No (tuve contrato), era todo palabra. Se llegó a un acuerdo, pero el club no me dejó salir porque quería que acabara mi contrato y salir bien", declaró.

Asimismo, aclaró que desde aquella oportunidad, la 'U' no volvió a contactarse con él. En este sentido, su futuro estaría en otro equipo de la liga de Estados Unidos.

"Todo es parte de una negociación. Si hace tres meses hubo un número, y luego pasan tres meses, te vas abajo, números arriba, números abajo, es parte de una negociación encontrar un punto medio. Pero siento que el equipo que te quiere siempre va a buscar la manera, va a buscar la forma. Desde ahí no se levantó el teléfono y ya está", añadió.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el fichaje de Raúl Ruidíaz por Universitario?

Hace algunos días, Jean Ferrari brindó una entrevista al programa de YouTube de Carlos Alberto Navarro. El administrador temporal de Universitario aprovechó para referirse a Ruidíaz y descartó su llegada a Universitario.

"Raúl siempre va a ser un jugador importante para la institución, eso no está en discusión ni lo vamos a poner en discusión. Pero el fútbol está lleno de momentos, y hoy el momento hace que de repente Raúl esté un poco más lejos de la ‘U’. El quererlo, nosotros siempre vamos a querer un jugador de esa categoría, pero depende mucho también de lo que él quiera", aclaró.

"Él tiene que querer, el club tiene que querer, el entrenador tiene que querer, el área deportiva tiene que querer y yo al final tengo que querer como administrador. Hoy todavía creo que estamos lejos para poder decir que Raúl sea una alternativa muy viable”, agregó.