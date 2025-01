En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti analizó la actuación del Real Madrid y destacó la falta de cohesión en la defensa en la dura derrota de su equipo por 5 a 2 contra Barcelona. El estratega italiano enfatizó que la zona de zagueros fue un punto crítico en el partido y señaló que los goles del cuadro ‘culé’ fueron demasiado sencillos, lo que les facilitó la labor para que se convirtieran en los nuevos campeones de la Supercopa de España.

El técnico también hizo hincapié en la necesidad de mejorar tanto a nivel colectivo como individual y dejó en claro que la responsabilidad recae en todos los jugadores. A pesar de la dura crítica, Ancelotti mencionó que hubo un jugador que le gustó en el encuentro, pues fue uno de los pocos que demostró ganas por llevarse la victoria.

Carlo Ancelotti apuntó a la defensa de Real Madrid por derrota ante Barcelona

La defensa del Real Madrid fue un tema recurrente en las declaraciones que Carlo Ancelotti brindó tras la dura caída contra Barcelona. El técnico italiano subrayó que los errores defensivos fueron evidentes y que el equipo no mostró la solidez necesaria para competir a un alto nivel.

“Nos deja muy tristes y decepcionados. Pero eso es el fútbol y con la tristeza nos vamos a casa. La tristeza nuestra es la tristeza de la afición. Lo sentimos mucho”, inició el estratega, quien se mostró muy apenado por perder de forma contundente ante su clásico rival.

“Cuando hablo de equipo, hablo de todo. No hemos defendido bien atrás, ni en el medio. El equipo no ha estado compacto y tenemos que defender mejor (...) Han marcado de manera muy sencilla los goles, no hemos sido capaz de trabajar bien a nivel colectivo ni individual. Estoy triste por el partido completo”, agregó ‘Carletto’.

Carlo Ancelotti señaló a uno de sus jugadores como el mejor del partido

En su análisis, Carlo Ancelotti también se dio tiempo para dar reconocimiento a un jugador en especial que, según su punto de vista, fue el mejor de su equipo. Para el italiano, Kylian Mbappé hizo un “buen partido”, luego que fuera uno de los que más insistió para revertir el marcador en contra.

En el caso del francés, fue la única ocasión en que Ancelotti quiso hablar de forma puntual, pues, al ser consultado por el mal partido de Lucas Vásquez y Aurélien Tchouaméni, respondió de forma general. El estratega no quiso referirse a alguien en específico; sin embargo, sí destacó que Real Madrid no respondió bien defensivamente en la final.

Ancelotti no quiso hablar sobre el cambio de Vinícius

Una de las decisiones más comentadas fue la sustitución de Vinicius Júnior, quien fue retirado del campo en el minuto 76, cuando el marcador ya reflejaba un 5-2 en contra. Ancelotti optó por hacer cambios en un intento de revertir la situación, pero la falta de respuesta del equipo fue evidente.

La decisión de sacar a Vinicius, un jugador clave, generó especulaciones sobre su rendimiento y la confianza del técnico en él durante el partido. Frente a esta situación, el exfutbolista evitó responder los cuestionamientos y seguir adelante con la conferencia.

“Barcelona mereció ganar”

En otro momento, Ancelotti felicitó al Barcelona, pues mereció ganar, debido a que fue el equipo que mejor defendió, pese a que se quedaron con un jugador menos por expulsión de Wojciech Szczęsny. “Hay que defender bien para ganar este partido y hemos defendido mal”, insistió ‘Carletto’.