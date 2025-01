[Movistar+] ¿A qué hora ver Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por la final de la Supercopa de España?

En Perú, el clásico español entre Real Madrid vs Barcelona está pactado para las 2.00 p. m.

De los últimos 10 Real Madrid vs Barcelona, los ‘cules’ ganaron seis partidos, mientras que los ‘merengues’, cuatro. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona EN VIVO por la final de la Supercopa de España? El domingo 12 de enero de 2025 a partir de las 8.00 p. m. (hora de España) se vivirá El Clásico entre ‘merengues’ y ‘culés’. Movistar+ se encargará de transmitir este emocionante partido en todo el territorio ibérico, mientras que La República Deportes te traerá online y totalmente gratis la cobertura de este partidazo para definir al supercampeón del país.

¿Cuándo se juega la Supercopa entre el Real Madrid y Barcelona?

El esperado enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona, que definirá al campeón de la Supercopa de España, se llevará a cabo el domingo 12 de enero de 2025. El Estadio King Abdullah Sports City, situado en Yeda, Arabia Saudita, será el escenario de este emocionante encuentro, que también albergó los partidos de semifinales del torneo.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs Barcelona por la final de la Supercopa?

El inicio del Real Madrid vs Barcelona está programado para las 8.00 p. m. (hora española) y para las 10.00 p. m. (hora de Arabia Saudita). Dos de los equipos más importantes no solo en España, sino a nivel mundial, definirán el título de la Supercopa, por ello aquí se muestra el cronograma en diferentes países de Latinoamérica:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver la final de la Supercopa?

Los seguidores que deseen ver el partido EN VIVO podrán hacerlo por la señal de Movistar+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV UHD, M+ LaLiga TV 2 y LaLiga Bar, que cuentan con los derechos exclusivos para la emisión del Real Madrid vs Barcelona en todo el país. Conoce las diferentes frecuencias donde podrás encontrar los canales ya mencionados:

Movistar+ LaLiga TV: canal 54 (Movistar), canal 110 (Orange)

M+ LaLiga TV UHD: canal 440 (Movistar), canal 111 (Orange)

M+ LaLiga TV 2: canal 57 (Movistar), canal 112 (Orange)

LaLiga Bar: canal 146 (Movistar).

¿Cómo ver Real Madrid vs Barcelona ONLINE y GRATIS?

En caso no puedas ver El Clásico a través de las señales televisivas que te mostramos, podrás seguirlo por Movistar Plus, servicio de streaming que debes contratar a través del canal 7. Asimismo, puedes seguir la cobertura especial de La República Deportes, que te traerá fotos, videos y todo el material para que no te pierdas un solo detalle ni de la previa ni del minuto a minuto del partido.

Real Madrid vs Barcelona: alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinicius Junior, Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri González, Pablo Gavi; Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski.

Real Madrid vs Barcelona: pronóstico

El gran candidato para llevarse la Supercopa de España es el Real Madrid, según indica Forebet, página especializada en pronósticos deportivos. Los ‘merengues’ cuentan con un 38% de probabilidad de triunfo con un resultado recomendado de 2-1 a favor. El segundo resultado con mayor posibilidad es el empate, con 34%, mientras que Barcelona cuenta con apenas 28% de opciones de ganar el cotejo.