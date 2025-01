La selección peruana se alista para participar del Sudamericano Sub 20, torneo que empezará el próximo jueves 23 de enero hasta el jueves 16 de febrero. Este certamen Conmebol será la última competencia de 'Chemo' del Solar al mando de la Bicolor, pues hace poco presentó su renuncia de manera irrevocable. En medio del llamado recambio generacional, las expectativas para este torneo son altas. En la antesala de la competición, uno de los jugadores que más llamó la atención fue Felipe Chávez, quien actualmente juega en el Bayern Múnich Sub 19.

Pese a la importancia que pudo haber tenido el mediocampista en el equipo nacional, 'Chemo' del Solar optó por no convocarlo, una decisión que sorprendió a los aficionados. En las últimas horas, el periodista de ATV Paul Pérez contó lo que ocurrió entre el volante de nacionalidad alemana y peruana y el exjugador de Universitario.

Periodista contó 'Chemo' del Solar no convocó a Felipe Chávez porque no se adapta

A través de un video compartido en sus redes sociales, Paul Pérez contó que el entrenador nacional habló con el talentoso jugador del Bayern Múnich, quien le manifestó su incomodidad con el estilo de juego de la selección. Después de esa conversación, 'Chemo', que recientemente dejó su cargo como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, decidió no convocar al jugador debido a su falta de adaptación.

"La razón es que el futbolista le manifestó a 'Chemo' del Solar su incomodidad por la forma de jugar del equipo. Entiendo que cada uno tiene derecho de manifestar, de forma respetuosa, si estás cómodo o incómodo y el técnico sabrá si cambia o no cambia, si ve si canalizas bien lo que dices", comenzó diciendo.

"Entonces, 'Chemo' del Solar decidió, a partir de que le manifestó su sentir, no volver a llamarlo más a Felipe Chávez, porque, según lo que me dice una de las partes, no se adapta a la forma de jugar a la sub 20. No se adapta a jugar al 3-4-3, a no jugar con enganche, a correr todo el tiempo detrás de la pelota y a defender más que atacar", agregó.

Tras ello, el comunicador expresó su opinión y señaló que no le parecía una buena decisión lo que hizo el extécnico de César Vallejo, ya que actualmente el equipo de todos no ha podido mostrar una mejor versión, dando a entender que quizás el cambio debe partir del juego del equipo.

"Esa es la razón que me contaron por la que 'Chemo' del Solar no llama a Felipe Chávez. Eso es para mí una locura. Primero, porque el equipo no juega bien y como consecuencia de eso, no obtiene buenos resultados, por eso, lo que se espera para el Sudamericano es poco expectante", sentenció.

Fixture de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20

El torneo juvenil se desarrollará en Venezuela.