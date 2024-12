Jefferson Farfán es considerado uno de los mejores jugadores de la selección peruana en los últimos años. El exdelantero del Schalke 04 de Alemania y Alianza Lima logró forjar grandes amistades dentro y fuera del campo de juego. En la reciente edición de su programa Enfocados, la 'Foquita' tuvo como invitado al defensor Jair Céspedes, con quien se formó en las divisiones inferiores de Deportivo Municipal.

El exlateral izquierdo de Sporting Cristal se animó a contar uno de los pasajes más complicados que le tocó afrontar en su trayectoria profesional. Con solo 19 años, estuvo a punto de dejar el fútbol y marcharse a trabajar a Estados Unidos; sin embargo, la intervención del entonces delantero de PSV de Países Bajos fue determinante para que de marcha a atrás.

Jefferson Farfán salvó la carrera de Jair Céspedes

Jair Céspedes terminó su formación en las divisiones menores de Alianza Lima, pero decidió dejar el club para sumar experiencia. Después de disputar la Segunda División con Deportivo Municipal, el lateral retornó al conjunto íntimo; sin embargo, en aquel momento el entrenador no lo iba a tener en consideración y tampoco contaba con ofertas de otras escuadras.

"En 2004, salgo de Alianza y me voy a Muni para jugar Segunda. En Muni me fue muy bien y todo. Regreso a Alianza para la pretemporada y los dirigentes me dicen que el técnico no iba a contar conmigo y no estaba en los planes. Me sentía mal, no quería jugar, no había equipos que me llamen y no tenía representante. Yo estaba en mi casa y tenía en la mente irme a Estados Unidos porque tengo familia ahí. Yo tenía 19 años, ya no quería jugar (...)", manifestó.

Al escuchar que su amigo se marcharía a Estados Unidos, Jefferson Farfán, que brillaba con la camiseta de PSV, decidió contactar a su empresario para que le encuentre equipo a Céspedes y no se aleje del balón.

"Justo Jefferson llegó a Perú y me llamó. Le dije que ya no iba a jugar. Me dijo 'espérate que voy a hablar con Raúl González (representante) y te va a llamar ahorita'. Al rato, Raúl me llamó... Él movió sus contactos, habló y me metió a Boys. De Segunda a Primera. Quiero hacer un agradecimiento público a mi primo por salvar mi carrera", concluyó.

¿En qué clubes jugó Jair Céspedes?

Jair Céspedes ha tenido una carrera extensa y variada en el fútbol. Si bien la mayor parte de su carrera la realizó en territorio peruano, tuvo un breve paso por el balompié de Israel entre el 2008 y 2010. Además, logró ser internacional con la selección en Copa América y Eliminatorias.