La reciente edición del podcast 'Enfocados' tuvo como invitado al futbolista Jair Céspedes, quien se formó en las divisiones inferiores de Deportivo Municipal y jugó en Alianza Lima con Jefferson Farfán. Ambos personajes sostuvieron una divertida conversación, en la que repasaron algunas anécdotas en la selección peruana y sorprendieron al revelar un curioso episodio que tuvo lugar después de la Copa América 2027.

El exlateral izquierdo de Sporting Cristal y la Universidad San Martín recordó como fue su primera experiencia con la Bicolor tras recibir la convocatoria de Julio César Uribe.

La cuantiosa 'donación' de Farfán a Céspedes pos Copa América 2027

Al culminar la participación de la selección peruana en la Copa América 2027, los jugadores del combinado nacional fueron citados en la Videna para recibir un premio por alcanzar los octavos de final del certamen. En ese momento, Jair Céspedes se 'encontró' con Jefferson Farfán, quien terminó por regalarle el premio que le correspondía.

"Yo estaba chibolo y llego a la selección. Estaban Jefferson, Claudio, Acasiete. Yo estaba abajo en chibilínes (dinero). Estábamos por venir y en esa Copa América habíamos quedado en octavos, nos gana Argentina (...). Llegamos acá y hubo repartición. Ni las cosas las dejé. Fui a oficina y chapé lo mío. Para mi buena suerte, justo Jefferson venía atrás. Yo trataba de no caminar rápido para darle tiempo a Jefferson que entre y salga. Acá es el momento. Le digo ‘primo, me han dado bajo... así es la vida, algún día ganaré como tú'. Veía que su lágrima ya estaba cayendo (risas). Me dijo ‘ya primo, tranquilo, toma, agárrate mi premio, explicó el veloz lateral de 40 años.

Aunque ninguno se animó a revelar el monto, el exgoleador de Alianza Lima mencionó que era una cantidad fuerte en dólares. "En esos tiempos te daba para la inicial de un departamento", afirmó.

En otro pasaje del programa, Cépedes bromeó con las veces que le tocó participar en Copas América y los premios que recibió: "Tengo récord en selección: tres Copa América y no jugué ni un minuto (risas)... Estuve en una que quedamos en octavos, otra en tercer lugar y una más en octavos. Es una cantidad importante". Sin embargo, Farfán sorprendió al mencionar que el monto era "arriba de los 100 'grandes' (100.000 dólares)".

¿En qué clubes jugó Jair Céspedes?

Jair Céspedes ha tenido una carrera extensa y variada en el fútbol. El experimentado defensor tuvo una breve experiencia en el balompié de Israel. Además, logró ser internacional con la selección peruana.